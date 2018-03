Panamericana Sur: Conductor de tráiler empotrado en puente Atocongo culpó a la estructura del accidente

Increíble. Un tráiler quedó atorado debajo del puente Atocongo, en San Juan de Miraflores, pero el conductor culpó a la estructura del accidente.



En su intento por justificar lo ocurrido, el ofuscado hombre aseguró que el puente no tiene señalización y está dañado. " No hay infraestructura, hay daños", aseguró a las cámaras de Canal N.



Sin embargo, se pudo constatar que sí existe un cartel que indica que la altura máxima es de 4.40 metros.



Al ser interrogado por la prensa, el conductor, quien no quiso ser identificado, señaló que la Panamericana sur debería permitir el paso de vehículos con mayor altura. " Si nosotros pagamos un peaje esta vía debe adecuarse", aseguró.



Pero un trabajador de las Rutas de Lima explicó que el conductor debió ir por la ruta auxiliar.



"Nosotros tenemos señalización a unos 200 metros, de luces y sonidos, donde dice 'las cargas altas a la derecha'. Él debió ir por la auxiliar, por el otro lado. O en todo caso ir por la vía normal. Este es paradero, es para transporte urbano. Él no ha respetado eso".



En tanto, el conductor junto a otros trabajadores bajaron las llantas del tráiler para poder sacarlo.



Un tráiler quedó atascado debajo del puente Atocongo.