El veterinario ‘Pancho’ Cavero usó sus redes sociales para invocar al doctor Elmer Huerta que trate a su profesión luego de que se hiciera viral un comentario que hizo el reconocido doctor en su programa en RPP.

Resulta que el doctor Elmer Huerta comentaba el caso de gerente, quien a su vez era médico veterinario, que recomendaba a sus pacientes que se automediquen para prevenir el coronavirus.

“Me dicen que es un veterinario, el médico de médicos, es un veterinario ¿me entienden? No le hagan caso a eso señor”, dice Elmer Huerta en el video, entre risas.

Estas imágenes no fueron del agrado del veterinario ‘Pancho’ Cavero quien usó sus redes sociales para enviarle un mensaje al doctor Elmer Huerta y pedirle que trate con respeto a su profesión.

“Estimado doctor Huerta, no es el momento de burlarse de una profesión sanitaria como la medicina veterinaria. La salud es tarea de todos, debemos trabajar en equipo si queremos que no vuelva a ocurrir una pandemia. No se burle, merecemos respeto”, escribió ‘Pancho’ Cavero.