La Municipalidad de Lima informó que los ciudadanos que lleguen en bicicleta a los Pantanos de Villa tendrán el 50% de descuento en el boleto de ingreso. La iniciativa denominada ‘Reto a Pantanos en Bici’ , que busca promover el cuidado del medio ambiente a través de la movilidad sostenible, se retomó hasta fin de abril por el Mes de la Salud.

En un comunicado, la comuna metropolitana -a través de Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa (Prohvilla) – explicó que quienes lleguen a Pantanos de Villa en bicicleta y registren su visita en la cuenta de Facebook de Prohvilla (https://www.facebook.com/prohvillaoficial/) con el hashtag #APantanosEnBici tendrán el 50% de descuento en su entrada.

Además, podrán acceder al sorteo de una sesión de fotos profesional en el único refugio de vida silvestre de Lima. El ganador, que será anunciado el 3 de mayo, podrá retratarse junto a su familia en este espacio de más de 2.000 hectáreas, con lagunas y áreas verdes, diversidad de flora y más de 210 aves: un bello paisaje para capturar momentos inolvidables.

Esta campaña, que irá hasta el 30 de abril, busca concientizar a la población sobre la importancia de cuidar los humedales, esenciales para la lucha contra el cambio climático, además de promover a los pantanos como un escenario de recreación y turismo.

La atención en los Pantanos de Villa es de lunes a domingo, de 8:30 a.m. a 5 p.m., y las visitas se realizarán en cuatro turnos de dos horas cada uno: de 8:30 a 10:30 a.m., de 10:30 a.m. a 12:30 p.m., de 1 a 3 p.m. y de 3 a 5 p.m.

Pantanos de Villa, el único humedal urbano de Lima, alberga 210 especies de aves residentes (30%) y migratorias (70%), 65 especies de plantas, 53 de insectos, 14 de peces, 54 de arácnidos, 5 de reptiles y 8 de mamíferos. En este espacio se pueden encontrar 8 hábitats.