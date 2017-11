La fe es lo último que se pierde. En estos difíciles momentos que le toca pasar a su hijo, Doña Peta acude a Dios para que las cosas se esclarezcan lo más rápido posible. Así, ella fue tempranito a misa para orar por Paolo Guerrero y sus problemas con el examen de dopaje.

Doña Peta asistió a la parroquia Santa María de Los Ángeles, en la urbanización Matellini de Chorrillos, cerca de su casa, y escuchó la misa, mientras oraba por la pronta solución del problema que ahora atraviesa su hijo, Paolo Guerrero.

Acompañada de otras dos personas, Doña Peta le oró al Señor de los Milagros desde muy temprano. La madre de Paolo Guerrero también ha sido parte del grupo de sahumadoras en la procesión de este año y ha sido elegida como la madrina de la cuadrilla.

Doña Peta ha mencionado en más de una ocasión que la fe y los favores que le pedía al Señor de los Milagros ha ayudado a que su hijo llegue tan lejos. Por eso, no es sorpresa que hoy acuda nuevamente a Él para pedir por Paolo Guerrero y la terrible situación que está pasando.

Como se recuerda, la carrera de Paolo Guerrero se vio amenazada, luego de que medios argentinos aseguraran que había dado positivo en un resultado analítico adverso. El futbolista se encuentra suspendido por 30 días y no podrá jugar el repechaje que nos puede llevar al mundial Rusia 2018.

Hasta el momento, no se conoce la sustancia que se ha encontrado en la muestra de orina de Paolo Guerrero. Sin embargo, el jugador asegura que solo consumió una pastilla para la gripe, pues se encontraba con fiebre el dia del partido.

Tras conocerse la noticia, Doña Peta reapareció ante cámaras y brindó un mensaje de respaldo a Paolo Guerrero. Mencionó que se comunicó con su hijo y que éste le dijo que se encontraba tranquilo a pesar del revuelo que causó su caso por el posible dopaje.

"Ustedes conocen a Paolo, su trayectoria no es de ahora, viene de años. Tiene tantos años. Es un hombre ejemplar para los niños, porque yo lo he formado así. Tengan confianza en nosotros, esto sale dentro de 30 días y ya verán", mencionó Doña Peta.



"Paolo está tranquilo, tiene una tranquilidad terrible, quizá yo estaba más nerviosa que él, no hay problema. Él me dijo 'Mamá, tranquila'. Yo lo conozco a mi hijo. Ya sus abogados y doctores lo van a ver. No hay problema", agregó la madre de Paolo Guerrero.



Doña Peta en Misa

