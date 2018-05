El presidente de la República, Martín Vizcarra saludó la decisión del Tribunal Federal Suizo, que acogió la medida cautelar que presentó el capitán de la selección, Paolo Guerrero para poder participar en el Mundial Rusia 2018 y dejar en suspenso la suspensión de 14 meses que le impuso el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).



"Estamos muy emocionados porque el equipo se completa con su capitán Guerrero. Estamos con todas las vibras positivas", manifestó Martín Vizcarra.



Incluso el mandatario, Martín Vizcarra precisó que se enteró de la noticia por los medios de comunicación muy temprano esta mañana y fue el propio Paolo Guerrero quien le confirmó la información.



“Agradezco la gentileza de Paolo Guerrero porque hoy las 7:30 de la mañana me llamó desde Suiza para él personalmente confirmar la noticia y le he dado yo mi felicitación y también la fuerza de los 32 millones de peruanos”, precisó.



Por otro lado, el presidente Martín Vizcarra manifestó que como hincha más le gustaría alentar a la selección peruana de fútbol, sin embargo por sus múltiples obligaciones como mandatario no puede desatender los problemas del país.



“Qué más no quisiera yo, como hincha, participar en uno de los partidos de Perú en Rusia, pero creo que también la responsabilidad de presidente de la República me obliga a estar aquí viendo y tratando de atender los innumerables problemas que tenemos en nuestro país. Yo los acompañaré con el corazón a la distancia”, finalizó Martín Vizcarra .





Martín Vizcarra festeja participación de Paolo Guerrero en el Mundial. Video: Canal N

