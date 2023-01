Como una verdadera celebridad fue presentado hoy el delantero peruano Paolo Guerrero por el Racing de Argentina, club que lo contrató por todo el 2023 para reforzar a la escuadra de Avellaneda de cara a los torneos que enfrentará este año, incluido la Copa Conmebol Libertadores.

Entre las muchas preguntas que le hicieron al futbolista de 39 años llamó la atención de una que no estaba vinculada al deporte sino a la crítica coyuntura política y social que se vive en el Perú y de la cual fue testigo ya que estuvo los primeros días de este año en Lima, rodeado de su familia.

“¿Cuál es tu opinión de lo que está pasando en tu país en este momento?”, le preguntó un periodista argentino durante la rueda de prensa de presentación del goleador histórico de la selección peruana de fútbol. Después de esbozar una escueta sonrisa, Paolo Guerrero emitió una contundente respuesta .

“Muchas gracias por la bienvenida. Sobre temas políticos yo no suelo hablar, no me meto. Yo soy un jugador de fútbol y me dedico a esto. Yo hablo solo de deporte, de fútbol. Sobre temas políticos trato de dejarlo a un lado”, señaló en un tono cortés.

El delantero peruano Paolo Guerrero fue consultado por su opinión de la situación que atraviesa el país. Esta fue su clara respuesta. (Video: Racingmaníacos)

¿Qué está pasando en Perú?

La convulsión que atraviesa Perú desde hace varias semanas ha trascendido las fronteras y los medios latinoamericanos se ocupan de las protestas, bloqueos de carreteras, enfrentamientos entre la Policía Nacional y las más de 50 muertes que han dejado los choques desde diciembre último.

Estos acontecimientos comenzaron luego de la asunción de Dina Boluarte como presidenta del Perú, luego de la destitución de Pedro Castillo, quien fue vacado por el Congreso de la República tras un fallido golpe de Estado.

Manifestantes de todo el país han salido a las calles demandando la salida del poder de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y adelanto de Elecciones para el 2023, en marchas que ha derivado en violencia tanto en provincias como en Lima.

Paolo Guerrero y la camiseta número ‘22′

En su primer contacto con la prensa argentina, Paolo Guerrero compartió sus primeras sensaciones como nuevo jugador de Racing Club y aclaró algunas dudas de los hinchas que se preguntaban cuándo podría debutar el ‘Depredaror’ con ‘La Academia’.

“ Estoy con ganas de jugar cuanto antes, tal vez esta semana no esté, estoy trabajando fuerza en el gimnasio y podría estar para el partido de la próxima semana, la idea es estar al ciento por ciento cuanto antes para jugar ”, dijo el ‘Depredador’ quien descartó un largo proceso de acondicionamiento.

Comenzó la presentación oficial de Paolo Guerrero como nuevo jugador académico en la sala de conferencias del estadio 👏



🗣️ "Agradezco por el recibimiento a toda la gente del club y al grupo. Estoy muy feliz" 🎙️#GuerreroEnConferencia pic.twitter.com/Tywvat1ONE — Racing Club (@RacingClub) January 26, 2023