Papa Francisco: Abuelita de 99 años toca el corazón de Bergoglio con tremendo mensaje [VIDEO y FOTOS]

¡Mensaje del alma! El papa Francisco es conocido en todo el mundo por su capacidad de salirse del libreto y hacer lo que su corazón le mande. El papa Francisco se encuentra en Perú y también hizo de las suyas.



Pero fue este sábado que el papa Francisco está en Trujillo y vio un mensaje que tocó su corazón y de millones en el mundo entero. Una anciana que tiene 99 años y no puede ver pidió solo tocar la "manito" de 'Pancho'.



“Me llamo Trinidad cumplo 99 años. No veo. Quiero tocar tu manito”, decía el conmovedor cártel que era levantado por una persona que ayudaba a la anciana en las calles de Trujillo.



El corazón de Dios. El papa Francisco vio a la anciana y mandó a parar el vehículo y bajó para darle su bendición. El tema se volvió viral en el mundo entero y es un mensaje que quiebra hasta el corazón de los no creyentes en todo el planeta.



El papa Francisco es conocido por siempre quebrar las formalidad y hacer lo que su corazón le dicta en el momento. En su paso por el Perú, Francisco está bendiciendo a los más necesitados y las personas que viajan grandes distancias solo para poder verlo como en caso de Trinidad.

