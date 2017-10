Fin de la novela. Luego de que la base aérea Las Palmas, en Surco, fuera confirmada como la sede de la misa que el papa Francisco oficiará durante su visita a Lima en enero del próximo año, el cardenal Juan Luis Cipriani destacó el acuerdo que se logró con el Gobierno pero dejó clara su posición sobre el escenario elegido por tratarse de una zona militar.



“Hemos coincidido en este cambio por un motivo muy sencillo y es que el papa Francisco viene al Perú a encontrar al pueblo peruano inmensamente católico y la verdad es que el clima innecesario de polémica era necesario cortarlo para que prime el sentido común”, dijo Juan Luis Cipriani en conferencia de prensa acompañado del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y el ministro de Trabajo, Alfonso Grados.



Durante su alocución, el cardenal Juan Luis Cipriani agradeció a la prensa el apoyo que brindarán durante la visita del Papa Francisco pero dejó en claro que se habían dado pasos “con el visto bueno del Vaticano y de las delegaciones” para que se haga en la Costa Verde y que su propósito no es el de “discutir con nadie”.



“Estamos ya en Las Palmas. Espero que haya un acceso fácil a la población. No puedo olvidar que es una base militar. No me gustaba por eso pero hoy, ya resuelto el tema, ojalá que toda la población en gran cantidad pueda acceder y estoy seguro que el Gobierno seguirá prestando toda su colaboración para que este magno evento le dé una alegría al pueblo”, agregó.



En ese sentido, el cardenal Juan Luis Cipriani volvió a pedir unión para que la visita del papa Francisco sea un “momento de gozo, no de confusión ni de discusión”. Incluso, se animó a poner como ejemplo el fervor que se vive por el esperado Perú vs. Argentina para que “nos vaya preparando en estos días porque nos daría una gran alegría”.

