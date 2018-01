Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



RECONCILIACIÓN

Luis Galarreta trata de marcar el territorio fujimorista. Aclara que el Papa no ha dicho que en el Perú deben gobernar juntos. Afirma que Fuerza Popular no tiene de qué reconciliarse con el oficialismo. ¡Qué cosa...!



SACERDOCIO

Según el analista Alfredo Torres, ya existen presidentas, juezas y generalas. Dizque dentro de un tiempo también se dará el sacerdocio femenino. Ayayay...



NICOLÁS

El ‘cabezón’ Luis Gonzales Posada se sumó a las voces que piden cerrar filas para evitar que Nicolás Maduro pise suelo peruano. Es que el hombre quiere participar en la Cumbre de las Américas...



ALUMNO I

Todo se sabe. En la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, en Azángaro, varios profesores dijeron que le habían tomado examen para aprobar el undécimo ciclo de Derecho al congresista Edilberto Curro López (Frente Amplio), pero la Fiscalía dudó...



ALUMNO II

El Congreso informó que en esas fechas, Curro participó en varias comisiones y asistió al Legislativo. El Poder Judicial ya aprobó el levantamiento de su inmunidad. Es que el hombre no pudo estar en dos lugares al mismo tiempo...



PPKAUSAS

Se vienen elecciones municipales y regionales, pero ningún candidato PPKuy se perfila. Está bien verde que el partido de PPK levante cabeza...



LUCIANITA

En Las Palmas encontramos sudando a chorros a la siempre guapa Luciana León, quien escuchó la misa del Papa Francisco. Estaba con un polo blanco y un rosario bicolor colgaba de su cuello...

¡Somos una tierra ENSANTADA!

Te hemos escuchado Santo Padre. Gracias por regalar esta inmensa alegría al Perú y bendecir a esta tierra maravillosa, de luchadores y emprendedores. ¡Viva el Papa Francisco!#GraciasFranciscopic.twitter.com/hWFGGi1MlW — LUCIANA LEON ROMERO (@LUCIANA_LEON_R) 21 de enero de 2018