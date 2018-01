Papa Francisco y los memes más divertidos tras su llegada a Chile [FOTOS]

La visita del papa Francisco a Chile no se salvó de los memes. Usuarios chilenos inundaron las redes sociales con divertidas imágenes protagonizadas por el Santo Padre.



Uno de los memes que provocó todo tipo de reacciones es un montaje donde el papa Francisco se "burla" de la selección de fútbol de Chile por no ir al Mundial Rusia 2018.



En la fotografía el Papa muestra una imagen del Mundial con su mano izquierda, al tiempo que se ríe descontroladamente.



En otro meme los usuarios chilenos se burlan de los argentinos luego del que Sumo Pontífice no incluyera a Argentina en su viaje.



Como se sabe, la visita del papa Francisco a Chile ha resultado un poco accidentada debido a que se registraron protestas en su contra en la capital del país. Se reportaron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía.



En tanto, la primera misa masiva del papa Francisco en Chile reunió a más de 400 mil fieles. Bergoglio abandonará Chile el jueves por la mañana para luego dirigirse al Perú.