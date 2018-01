Papa Francisco: Puertas de ingreso, mapa, hora y recomendaciones para la misa en Las Palmas [VIDEO]

Restan pocas horas para que se realice la actividad principal de la visita del Papa Francisco al Perú. La Santa Misa se realiza este domingo 21 de enero, a las 4:00 p.m. en la Base Aérea de Las Palmas, en Surco. Los detalles te los contamos en la siguiente nota.

Se espera la llegada de más de 1 millón de fieles, por lo que es importante tener en cuenta algunas recomendaciones para evitar contratiempos y hechos que puedan poner en riesgo nuestra salud.

En esta nota podrás encontrar el mapa de ingreso a la Base Aérea de Las Palmas, cómo hacer para ingresar de manera ordenada y las rutas destinadas del Metropolitano, Metro de Lima y los buses exclusivos.

En Huanchaco un millón de personas recibieron al Papa Francisco, quien ofició la primera misa oficial en nuestro país. También bendijo las 40 imágenes religiosas que se encontraban en el lugar. (Fotos: Agencias) En Huanchaco un millón de personas recibieron al Papa Francisco, quien ofició la primera misa oficial en nuestro país. También bendijo las 40 imágenes religiosas que se encontraban en el lugar. (Fotos: Agencias)

RECOMENDACIONES:

1. Recuerda usar sombreros, sobre todo si seguirás el recorrido durante el día, estos deben ser de preferencia de ala ancha, si son gorras con viseras deben de ser amplias para dar sombra al rostro y a la nuca.



2. No salir de casa sin aplicarse bloqueador solar de manera obligatoria, protegiendo sobre todo en el rostro, el cuello, los brazos, las piernas, y todas las zonas del cuerpo que estarán expuestas a los rayos UV. Vuelva a aplicarlo cada dos horas.



3. Se recomienda usar gafas de sol con protección UV mayor de 400 UV, de esta manera se puede prevenir severos daños como quemaduras en las córneas, cáncer a los párpados y cataratas.

4. Es importante llevar abundante agua para evitar la deshidratación y contrarrestar el calor. Otra buena opción es llevar alimentos con alto contenido de agua y que sean fáciles de transportar.



5. Con respecto a la vestimenta es recomendable usar ropa con manga larga y de preferencia con colores claros ya que protegen más del sol.

MAPA DE ACCESO A LA BASE AÉREA DE LAS PALMAS

MAPA DE ACCESO A LA BASE AÉREA DE LAS PALMAS

PUERTAS DE ACCESO A LA BASE AÉREA DE LAS PALMAS:

-Puerta 1: Av. Jorge Chávez.

-Puerta 2: Av. Surco.

-Puerta 3: Jr. Juan Soto Bermeo (alt. estación Jorge Chávez del Metro).

-Puerta 4: Av. Antares (alt. estación Jorge Chávez del Metro).

-Puerta 5: Jr. San Clemente.

-Puerta 6: Calle Gral Pedro Silva.

-Puerta 7 : Calle Rodrigo Franco

-Puerta 8: Calle Brenner.

-Puerta 9: Jr. Ariadna.

-Puerta 10: Jr. Los Jilgueros.

-Puerta 11: Av. Las Gaviotas.

-Puerta 12: calle Las Pléyades.

-Puerta 13: Av. El Sol.

-Puerta 14: Jr. Las Gaviotas.

-Puerta 15: Av. Matellini.

-Puerta 16: Jr. Alarifes.

-Puerta 17: calle Aguilar Pastor.

PRONÓSTICO DEL SENAMHI

Pronóstico del tiempo para este domingo 21 de enero, según SENAMHI. Pronóstico del tiempo para este domingo 21 de enero, según SENAMHI.

¡QUÉ NO LLEVAR!



Entre los principales objetos que no podemos llevar a la Santa Misa, se encuentran los envases de vidrio, banderolas, pancartas, pirotécnicos, etc.

¿Qué cosas no puedo llevar a la misa del Papa Francisco en Las Palmas? ¿Qué cosas no puedo llevar a la misa del Papa Francisco en Las Palmas?

METROPOLITANO FACILITA LLEGADA DE FIELES

El Metropolitano brindará un servicio especial, desde las 5 de la mañana, con su flota completa de más de 500 buses troncales y alimentadores, para facilitar el acceso y el retorno de las personas.

Estos son los servicios especiales que @MetropolitanoPT brindará para trasladarse a la Base Aérea Las Palmas, donde se celebrará la misa de @Pontifex_es, el 21 de enero.



⚠ Presta atención y toma tus precauciones ⚠



METRO DE LIMA

¡Misa y transporte gratis! Los más de 30 millones de peruanos podrán vivir el cierre de la visita del papa Francisco este domingo. El Gobierno tomó la medida de ofrecer el pasaje gratis para todos los que usen en metro de Lima este domingo.

El misa del papa Francisco para este domingo contará con la presencia de más de un millón de personas. El misa del papa Francisco para este domingo contará con la presencia de más de un millón de personas.

BUSES RUTA TRANSPORTE URBANO

Se informó que serán seis rutas exclusivas en las que 4 mil buses transportarán a los fieles este 21 de enero a la base de Las Palmas.