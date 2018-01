Papa Francisco en Perú: agenda de horarios y actividades en Lima, Puerto Maldonado y Trujillo

El Papa Francisco visitará el Perú del 18 al 21 de enero. Trujillo , Puerto Maldonado y Lima son las ciudades escogidas por el Santo Padre para difundir su mensaje de esperanza y en Trome te compartimos su agenda completa.

Serán 4 días de actividades constantes en las que los fieles podrán ver de cerca al Papa Francisco y ser participe de su paso histórico por el Perú.

El día 21 de enero, en Lima, el Papa Francisco oficiará una multitudinaria misa en la base aérea de Las Palmas. Se espera que cerca de 1,2 millones de personas se congreguen en la actividad religiosa.

Papa Francisco llegó a Colombia Papa Francisco llegó a Colombia

AGENDA COMPLETA DEL PAPA FRANCISCO EN PERÚ

JUEVES 18 DE ENERO: LIMA

​

5:20 p.m. Llegada del Papa Francisco al Grupo Aéreo N° 8: El presidente Pedro Pablo Kuczynski recibirá al Papa Francisco. Ceremonia de bienvenida

- Av. Faucett

- Av. La Marina

- Av. Sucre

- Av. Brasil

- Plaza Bolognesi

- Av. Guzmán Blanco

- Av. Salaverry

6:20 p.m. Llegada a la Nunciatura Apostólica donde pernoctará

El papa Francisco se despide de Colombia con tremendo mensaje de paz. El Papa Francisco

VIERNES 19 DE ENERO: PUERTO MALDONADO - LIMA



8:05 a.m. Salida de la Nunciatura Apostólica rumbo al Grupo Aéreo N°8 para viajar a Puerto Maldonado.

- Av. Salaverry

- Av. Guzmán Blanco

- Av. Colón

- Av. Wilson

- Av. Nicolás de Pierola

- Av. Colonial

- Av. Faucett



8:30 a.m. Llegada Grupo Aéreo N°8 - Salida en avión de Lima para Puerto Maldonado



10:15 a.m. Llegada al aeropuerto de Puerto Maldonado



10:30 a.m. Encuentro con los pueblos de la Amazonia en el Coliseo Regional Madre de Dios. Discurso del Santo Padre



11:30 a.m. Encuentro con la población en el Instituto Jorge Basadre. Saludo del Santo Padre



12:15 p.m. Visita al Hogar Principito. Saludo del Santo Padre



1:15 p.m. Almuerzo con los representantes de los pueblos de la Amazonia en el Centro Pastoral Apaktone



2:35 p.m. Salida en avión hacia Lima

Papa Francisco en Colombia (Fotos: AFP, AP, EFE) Papa Francisco en Colombia (Fotos: AFP, AP, EFE)



4:10 p.m. Llegada a Grupo Aéreo N°8 (Lima) desde Puerto Maldonado



4:20 p.m. Visita a la capilla de la base aérea

-Salida rumbo a Palacio de Gobierno

- Av. Faucett

- Av.Colonial

- Av. Nicolás de Piérola

- Av. Tacna

-Jirón Conde de Superunda.



4:45 p.m. Llegada a Palacio de Gobierno: Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Patio de Honor del Palacio de Gobierno. Discurso del Santo Padre.



5:15 p.m. Visita de cortesía al Presidente en el Salón de los Embajadores del Palacio de Gobierno.



5:45 p.m. Salida de Palacio de Gobierno rumbo a Iglesia San Pedro.

- Jr. Junín

- Jr. Lampa

- Jr. Áncash

- Plazuela de San Francisco

- Jr. Azángaro

5:55 p.m. Llegada a Iglesia San Pedro: Encuentro privado con los miembros de la Compañía de Jesús en la iglesia de San Pedro.



6:45 p.m. Salida de Iglesia de San Pedro y regreso a la Nunciatura Apostólica.

- Jr. Azángaro

- Jr. Cusco

- Jr. Emancipación

- Av. Tacna

- Av. Wilson

- Av. 28 de Julio

- Av. Salaverry

7:00 p.m. Llegada a la Nunciatura Apostólica

Soplaron velitas del Obispo de Roma y le cantaron el 'Cumpleaños Feliz'. Soplaron velitas del Obispo de Roma y le cantaron el 'Cumpleaños Feliz'.

SÁBADO 20 DE ENERO: TRUJILLO - LIMA

​

7:10 a.m. Salida rumbo al Grupo Aéreo N°8 para viaje a Trujillo

- Av. Salaverry

- Av. Guzmán Blanco

- Av. Colón

- Av. Wilson

- Av. Nicolás de Pierola

- Av. Colonial

- Av. Faucett

7:40 a.m. Llegada a Grupo Aéreo N°8



9:10 a.m. Llegada al aeropuerto de Trujillo



10:00 a.m. Santa Misa en la explanada costera de Huanchaco. Homilía del Santo Padre.



12:15 p.m. Vuelta en papamóvil por el barrio “Buenos Aires”.



3:00 p.m. Breve visita a la Catedral.



3:30 p.m. Encuentro con los sacerdotes, religiosos/as, seminaristas de las circunscripciones eclesiásticas del norte de Perú en el Colegio Seminario SS. Carlos y Marcelo. Discurso del Santo Padre.



4:45 p.m. Celebración Mariana – Virgen de la Puerta en la Plaza de Armas. Discurso del Santo Padre.



6:15 p.m. Salida en avión para Lima



7:40 p.m. Regreso a Lima

- Av. Faucett

- Av. Colonial

- Av. Nicolás de Piérola

- Av. Wilson

- Av. Colón

- Av. Guzmán Blanco

- Salaverry

8:00 p.m. Llegada a Nunciatura Apostólica

Todo listo para la llegada del Papa Francisco al Perú Todo listo para la llegada del Papa Francisco al Perú

DOMINGO 21 DE ENERO: LIMA

​

8:50 a.m. Salida de Nunciatura Apostólica rumbo a Las Nazarenas

- Av. Salaverry

- Av. Guzmán Blanco

- Av. Colón

- Av. Wilson

- Av. Tacna



9:15 a.m. Llegada a Iglesia de las Nazarenas: Oración de la Hora Media con las religiosas de vida contemplativa en el Santuario del Señor de los Milagros. Homilía del Santo Padre.



10:10 a.m. Partida rumbo a la Catedral de Lima.

- Av. Tacna

- Jr. Conde Superunda



10:30 a.m. Llegada a la Catedral de Lima: Oración ante las reliquias de los santos peruanos en la catedral de Lima. Oración del Santo Padre.



10:50 a.m. Encuentro con los obispos en el Palacio Arzobispal. Discurso del Santo Padre.



12:00 p.m. Ángelus del Santo Padre en la Plaza de Armas.



12:15 p.m. Salida de Catedral de Lima.

- Jr. Carabaya

- Jr. Cuzco

- Av. Tacna

- Av. Wilson

- Av. 28 de Julio

- Av. Salaverry

12:30 p.m. Regreso a la Nunciatura Apostólica: Almuerzo con el séquito papal en la nunciatura apostólica.

Ficha de inscripción para misa del Papa Francisco Ficha de inscripción para misa del Papa Francisco

MISA EN BASE AÉREA DE LAS PALMAS

​

3:20 p.m. Partida a la Base Aérea Las Palmas de Surco

- Av. Salaverry

- Av. Cuba

- Av. Petit Thouars

- Av. Diagonal

- Av. Alfredo Benavides

- Av. República de Panamá

- Ovalo Balta

- Av. Balta

- Plaza Butters

- Av. Jorge Chávez

3:40 p.m. Llegada a la Base Aérea de Las Palmas



4:00 p.m. Misa oficiada por el Santo Padre.



6:00 p.m. Salida de La Base Aérea de Las Palmas rumbo a Grupo Aéreo N°8

- Av. Jorge Chavez

- Plaza Butters- Av. Balta

- Ovalo Balta

- Av. República de Panamá

- Vía Expresa

- Av. Javier Prado

- Av. Sánchez Carrión

- Av. La Marina

- Av. Faucett

6:45p.m. Llegada al Grupo Aéreo N°8 y partida rumbo Salida en avión para Roma/Ciampino