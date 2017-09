Caso cerrado. Luis Gaspar, organizador de la visita del papa Francisco a Lima, aseguró que oficialmente la misa del sumo pontífice realizará en la capital se llevará a cabo en la Costa Verde y que hasta la fecha no le han reportado algún cambio de sede.



En declaraciones a Canal N, Gaspar señaló que la decisión de realizar la misa en la Costa Verde fue tomada por los representantes del Vaticano, la Conferencia Episcopal, la Nunciatura Apostólica y del Arzobispado de Lima.



“Estamos trabajando con las parroquias, sacerdotes, autoridades en la Costa Verde para el domingo 21 (de enero) por la tarde. Eso es lo oficial, nuestras autoridades eclesiásticas lo manifestaron hace dos meses. Estamos trabajando en la implementación”, declaró.



El director ejecutivo de la visita del papa Francisco a Lima también indicó que la base aérea Las Palmas, en Surco, ha sido descartada anteriormente porque el sumo pontífice no suele acudir a bases militares.



“Lima tiene su programa para el 21 (de enero de 2018) que es el templo del Señor de los milagros, la Catedral de lima, la Plaza Mayor y la Costa Verde”, dijo sobre las actividades del papa Francisco en Lima previo a su visita a Trujillo y Puerto Maldonado.



En ese sentido, Luis Gaspar precisó que si se decide cambiar de escenario –como pretende el Gobierno por temas de seguridad y de un eventual terremoto– ya tendrá que entrar “otra organización, otra logística, otra guardia del papa, otro concurso de bienvenida al papa, etc”.



“Las Palmas es una base militar y justamente por eso se descartó porque el santo padre, según nos informaron, no es su costumbre llegar a una base militar y además las palmas pertenece al ordinariato castrense, que no es el Arzobispado de Lima”, sentenció.

