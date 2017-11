A poco más de dos meses de la primera visita del papa Francisco al Perú, desde Italia nos llega la noticia de que el sumo pontífice no es muy fanático del uso de los celulares durante las misas que oficia.



Este miércoles el papa Francisco pidió a los fieles –y también a los sacerdotes y los obispos– que guarden sus teléfonos móviles y dejen de tomar fotos durante el acto litúrgico, que “no es un espectáculo”.



Durante su audiencia semanal ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro del Vaticano, el papa Francisco recordó el momento durante la misa en el que el cura dice “levantemos el corazón”.



El Papa Francisco critica el uso de teléfonos durante la misa

“No dice ‘levantemos el teléfono móvil para hacer una foto’. No, eso es feo”, agregó el pontífice argentino, que arribará por primera vez al Perú el 18 al 21 de enero del próximo año y visitará las ciudades de Lima, Trujillo y Puerto Maldonado.



“A mi me pone muy triste cuando celebro aquí en la plaza o en la basílica y veo tantos teléfonos móviles alzados. No solo de fieles, sino también de algunos sacerdotes e incluso obispos. ¡Por favor! La misa no es un espectáculo”, insistió el papa Francisco. (Con información de AFP)

