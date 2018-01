Papa Francisco en Puerto Maldonado: "No podemos naturalizar la violencia hacia las mujeres" [VIDEO]

El papa Francisco alzó su voz a favor de las mujeres peruanas durante su discurso en el Instituto Jorge Basadre, en Puerto Maldonado.



Tras su encuentro con los pueblos de la Amazonía en el coliseo, en el que advirtió que "los pueblos amazónicos originarios nunca han estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora", el sumo pontífice se dirigió al Instituto Jorge Basadre, donde lo aguardaban cientos de fieles.



Papa Francisco condenó la violencia hacia la mujer. Ante un gran número de personas atentas, el Santo Padre dijo que le "duele constatar" que haya "tantas mujeres expuestas a un sinfín de violencia".



"Permítanme detenerme en un tema doloroso. Nos acostumbramos a utilizar el término trata de personas, ya llegar Puerto Maldonado, en el aeropuerto, vi un cartel que me llamó la atención gratamente 'mantente atento contra la trata' se ve que están tomando conciencia. Pero en realidad deberíamos hablar de esclavitud, esclavitud para el trabajo, esclavitud sexual y esclavitud para el lucro. Duele constatar que, en esta tierra que está bajo el amparo de la madre de Dios, tantas mujeres son tan desvaloradas, menospreciadas y expuestas a un sinfín de violencia. No podemos naturalizar la violencia. Tomarla como algo natural. No, no se naturaliza la violencia hacia las mujeres sosteniendo una cultura machista que no asume el rol protagónico de la mujer dentro de nuestras comunidades. No nos es lícito mirar para otro lado, hermanos, y dejar que tanta mujeres, especialmente adolescentes, sean pisoteadas en su dignidad", manifestó Francisco, quien luego se dirigió al Hogar Principito.