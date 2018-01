Papa Francisco se pronuncia sobre el polémico caso del Sodalicio, cuyo fundador fue acusado de abuso sexual

La visita del papa Francisco alegró a miles de fieles católicos que esperaron con ansias su mensaje de paz. Sin embargo, muchos otros también se cuestionaron sobre la posición del Santo padre acerca del caso del Sodalicio de Vida Cristiana, una organización religiosa ligada a la Iglesia y acusada de abuso sexual contra menores de edad.

Durante los cuatro días de su estancia en Lima, Trujillo y Madre de Dios, el papa Francisco no se pronunció sobre la polémica que rodea al Sodalicio. Caso distinto fue el de Chile, donde sí habló acerca de las denuncias contra el sacerdote Fernando Karadima.

Sin embargo, el papa Francisco se animó a dar su postura sobre el caso del Sodalicio en su vuelo de regreso al Vaticano después de estar en Lima el último domingo. Allí, en diálogo con varios medios, el Sumo Pontífice se refirió a los presuntos abusos sexuales cometidos por Luis Figari.

‘El proceso del fundador (del Sodalicio) entró en la Santa Sede. Se le dio una condena, no se le expulsó del Sodalicio, sino que vive solo, una persona lo atiende. Él se declara inocente de estas pruebas que hubo en el juicio y apeló a la Signatura Apostólica que es la Suprema Corte de Justicia del Vaticano’, dijo el papa Francisco en respuesta a un periodista de La República.

En ese sentido, el papa Francisco dijo que el resultado de la apelación saldrá en un mes pero que las demás denuncias que surgieron luego del destape complicaron aún más la situación de Luis Figari. ‘Si la Signatura Apostólica pone fin a este juicio primero, sea a favor o en contra, ya no tiene sentido porque ahora sí hay cosas mucho más graves que dirá la justicia. Son varios casos graves e intervino la justicia civil, lo cual en estos casos de abuso siempre es conveniente porque es un derecho (…) Creo que la cosa es bastante desfavorable para el fundador (del Sodalicio)’.

Asimismo, el papa Francisco dijo que el Sodalicio de Vida Cristiana no solo está en problemas por las denuncias de abuso sexual, sino también por un mal manejo económico. ‘Yo mandé a un visitador al Sodalicio, en la persona del cardenal Tobin, obispo de Newark. Él hace la visita y descubre cosas que no entiende, que no están claras’, aseguró Francisco.

Finalmente, el Santo Padre tomó como ejemplo a Benedicto, anterior Sumo Pontífice que accedió a evaluar algunas denuncias de abuso sexual contra la Iglesia. ‘Benedicto no toleraba esas cosas y yo aprendí de él a no tolerarlas también’, dijo el papa Francisco.

