¡Personaje del año! Jesse Katayama, profesor de box en Japón (su país natal), llegó a Perú para visitar Machu Picchu en marzo del 2020, estando allá y con todas las ganas a flor de piel, declararon emergencia nacional por la pandemia del Covid 19. Todos los vuelos se paralizaron. Los lugares turísticos también, por supuesto. A Jesse no le quedó otra que quedarse a sobrellevar la cuarentena en Aguas Calientes (Cuzco).

En su estadía aprovechó para aprender sobre la cultura peruana y dar clases de box a los niños del pueblo. Recién en octubre del 2020, siete meses después, pudo concretar su sueño de visitar el santuario inca, cuando el gobierno decidió reabrir Machu Picchu solo para él. El evento fue noticia mundial y diversos medios internacionales la anunciaron.

Esta Navidad 2022, Jesse Katayama se puso el traje rojo, barba blanca y con miles de regalos encima regresó a Aguas Calientes, el pueblo que lo cobijó y cuidó por siete meses. Vestido de ‘Papá Noel’ ha recorrido ciudades y asociaciones de Cuzco, Puno y Tacna para sacarles una sonrisa a cientos de niños. Y planea repetir el proyecto todos los años y llegar a más ciudades peruanas.

¿Cómo así decidiste regresar a Perú?

Echaba de menos Perú, es la verdad ja,ja,ja. Además estando en Japón vi las noticias de que la pandemia había vuelto con fuerza a su país y me animé a regresar. Quise retribuirles un poquito de lo que ustedes habían hecho por mí cuando me quedé siete meses en Machu Picchu.

¿En qué consiste este proyecto solidario?

Hay dos cosas que vengo haciendo con fuerza. En Japón me encargo de promocionar la cultura peruana y así animar a los turistas que visiten su país. Y mi plan es regresar todos los años a repartir regalos, juguetes, útiles escolares y pelotas de fútbol de la Copa Mundial de Qatar a los chicos de las ciudades. ¡Vestido de Papá Noel!

Regresó a Perú y regaló miles de juguetes a niños de Cuzco, Puno y Tacna. Foto: Jesse Katayama.

¿Cómo te recibió la gente?

Todos son muy amables. Veo a los niños contentos y eso es suficiente. Mi objetivo es darles un poco de felicidad en medio de todo lo que tienen que pasar. Los policías también me saludan muy alegres.

¿Qué lugares has visitado como ‘Papá Noel’?

Hemos ido a Puno (Los Uros y Aychuyo), Cuzco (Zaguán del cielo, Asociación San Pedro, La Estrella, Zarzuela, Saylla, Santiago y Aguas calientes) y Tacna. Mi plan es llegar a más ciudades del Perú.

Visitó la isla de Los Uros en Puno y regaló juguetes, útiles escolares y balones de fútbol de la Copa Mundial Qatar. Foto: Jesse Katayama.

Cuéntanos a qué te dedicas en Japón

Soy boxeador, profesor de box y organizo eventos peruanos en Japón. Además fomento que más japoneses visiten Perú. Es mi forma de agradecer por todo lo que hicieron cuando me quedé en Machu Picchu. Les aseguro que más japoneses vendrán a conocer este país maravilloso.

¿Esos siete meses que te quedaste varado marcaron tu vida?

De todas maneras. Fueron los mejores siete meses de mi vida. No sabes lo amables que me fueron conmigo. Al inicio extrañaba Japón, pero luego me acostumbré y hasta no quería irme ja,ja,ja.

Proyecto solidario se repetirá los años que vienen y abarcará más ciudades de Perú. Foto: Jesse Katayama.

¿Es cierto que estando en Machu Picchu enseñaste box a los niños?

Sí, claro. Es que realmente me trataron muy bien y esa fue la única forma que encontré de poner un granito de arena. Aparte yo soy profesor de box, me encanta enseñar y los chicos de aquí son muy dispuestos a aprender. He viajado a muchos países, pero ninguno es como Perú.

En Japón trabaja como instructor de box y organizando eventos peruanos. Fotos: Jesse Katayama.

