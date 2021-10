Dos adultos mayores denunciaron que un grupo numeroso de desconocidos atacó su vivienda esta madrugada para intentar desalojar a dos adultos mayores. El hecho ocurrió en el jirón Diana de la urbanización Santa Modesta, en el distrito de Santiago de Surco.

Según el noticiero América Noticias, los sujetos usaron una escalera para ingresar a segundo piso del inmueble para amenazar a la dueña para que se retire. Los desconocidos también lanzaron ladrillos por lo que las tejas y ventanas de la casa han sido afectadas.

Carlos Fernando Ríos Malaspina de 78 años, quien vive junto a su esposa de 71 años en la vivienda que intentó ser tomada, expresó su preocupación porque asegura vivir hace más de 30 años en ese predio.

“La policía de Sagitario tiene esa costumbre, no voy a generalizar, pero el mayor, jefe de esa comisaría se vale de su gente para apoyar a los delincuentes a tomar la casa, pagados por un señor que ha inscrito el terreno, y no la casa, la fábrica es otra cosa. Que lo ha comprado por S/42 mil, que no ha podido venderle fábrica porque acá nunca puso un ladrillo”, indicó Ríos Malaspina.

null null

“Cuatro de la mañana han venido un grupo de 50 matones. Han subido con una escalera. Han golpeado y nosotros, los dos, nos hemos protegido con fierros. Los vecinos nos han apoyado. La Asociación de Vivienda Canales coludidos con un grupo de abogados han pagado en Registros Públicos y la Municipalidad y han sacado resoluciones ‘truchas’ y con eso han inscrito sus títulos de propiedad”, indicó Sara de Ríos, esposa del señor Carlos.

Francisco Muñoz Rocha, presidente de Asociación Junta de Propietarios Santa Modesta, informó que existen varias viviendas de la zona que comprenden cuatro manzanas que se encuentran en litigio, pero están siendo vendidas de forma irregular. “Somos 150 familias que vivimos acá. Compradores de buena fe del titular registral Juan Torres Manco inscrito en Registros Públicos hace 30 años. Son cuatro manzanas y unos 150 lotes”, manifestó.

“La familia [que intenta vender las viviendas] ha sido expropiada y recuperó 45 hectáreas, cosa juzgada, sentencia firme, pero lo han inscrito 54 hectárea en Registro Públicos. Se sienten dueño y nos quieren botar. Actualmente están ofreciendo en venta en zonas irrisorias. Venden casas habitadas a 45 mil soles”, agregó.

Comprador de la vivienda se pronuncia

El comprador Manuel Mejía explicó que el 4 de julio de este año adquirieron el predio donde actualmente vive la pareja de ancianos. Aseguró que cuando tomaron posesión del predio ambos adultos mayores no vivían en el inmueble adquirido.

“Una casa totalmente saneada, previamente para hacer la compra. Verificamos que no tiene ningún gravamen y luego de eso tomamos posesión de la casa el 4 de octubre. La casa estaba totalmente vacía, no había nadie”, relató.

“Cuando voy por primera vez estaba totalmente deshabitada y la señora que hoy en día está metida no me dijo nada. Toda hostilidad comienza cuando yo voy a tomar la casa. La señora fue desalojada el 8 de julio por resolución judicial, y la Policía sabe de esto. Ellos [los ancianos] vivían al frente”, añadió.

Mejía cuestionó que cuando estaba en el proceso de mudarse a ese inmueble, la señora con su esposo ya había tomado la vivienda. “Dejo al pintor, y ayer a las 5 de la tarde me doy con la sorpresa que la señora estaba con dos matones al costado, y cuando intento abrir la casa con mis llaves, y lamentablemente la puerta no abrió”, dijo.

Al ser consultado respecto a la presencia de desconocidos que intentaron tomar el predio esta madrugada señaló: “Nuestro abogado nos menciona que esto es una usurpación agravada. A las 8 de la noche hacemos presencia policial, a las 3:45 a.m. nuestro abogado nos menciona que vamos a ejecutar esta extrajudicial, la defensa posesoria. La idea de todo esto es que dentro de las 24 horas se tiene que recuperar la casa porque sesto se va a judicializar”.

“Esas personas las llevó nuestro abogado. Los señores [adultos mayores] empezaron a tirar botellas. La violencia no se ha generado por nosotros. Para ser matón hay que ser personas con arma, y estos chicos no tenían arma. Ellos han empezado a atacar con botellas y ladrillos”, añadió.

null null

VIDEO RECOMENDADO

Los fieles podrán estar más cerca del Señor de los Milagros. Así lo anunció la Hermandad del Cristo Moreno, lo que fue tomado con mucha alegría. La imagen del Cristo Moreno será expuesta para los devotos desde las 7:30 a.m. a 6:00 p.m. hasta el 31 de octubre.