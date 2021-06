PERUANO QUE SE RESPETA. Son una pareja de charros algo particular. No son mexicanos, pero cantan con el corazón y lo hacen con un estilo caribeño propio de los venezolanos. José Gregorio Parra García (37) y Gloria Maribel Montemayor (37) es una pareja de esposos extranjeros que trata de salir adelante cantando rancheras y música popular de ese país. Enfundados con un traje de gala de charros y esos enormes sombreros, la pareja recorre diferentes distritos de Lima y brinda un show interpretando los mejores éxitos de Vicente Fernández, Javier Solís, Pedro Infante, entre otros.

La historia de cada uno, es ya un ejemplo de superación personal . Gloria sufrió un accidente automovilístico y perdió ambas piernas. Sin embargo, esa desgracia que le tocó vivir no melló ese espíritu emprendedor que lleva adherido en su alma. Desde Caracas, Venezuela, viajó durante cinco días a nuestro país, para luego instalarse en la ciudad de Huacho, donde limpiaba carros y vendía caramelos. Por esas casualidades de la vida, conoció a quien ahora es un compañero. José, antes de llegar a Perú, sirvió como militar en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y fue un destacado karateca, que integró la selección de su país.

Trabajan casi doce horas para reunir dinero y enviarlo a sus hijos que viven en Venezuela

HIZO DE TODO

“Emigré a Perú por el régimen de Maduro, los militares que estaban en contra de suya los encarcelaban y por eso vine acá. He trabajado de todo aquí para tratar de enviar un dinero a mis dos hijos, ahora estamos con Gloria cantando música mexicana y nos está yendo bien”, contó Parra. Con ese mismo entusiasmo, Maribel explicó que su discapacidad no le ha impedido a luchar por sus sueños. “José canta muy bien, yo hago los caros. No canto como Lucero, pero tampoco desentono”, bromea la guapa señora, madre de cuatro hijos.

Estos talentos artistas trabajan de lunes a sábado por casi doce horas. Con suerte, en un buen día pueden reunir entre 80 y 100 soles. Hay días buenos y otros malos, pero siempre están con una actitud positiva. Además de cantar en las calles, también ofrecen shows virtuales.

SEPA QUE

Si deseas contar con sus servicios, puedes llamar 901-861-794