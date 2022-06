Ante el anuncio del paro de transporte de carga pesada a nivel nacional para este lunes 27 de junio, la Municipalidad de Lima (MML), a través de la Empresa Municipal de Mercados S.A (Emmsa), informó que el Gran Mercado Mayorista de Lima se encuentra abastecido de alimentos “por el momento”, asegurando el suministro de Lima capital y provincias.

A través de un comunicado, señaló que en coordinación con los agricultores, los comerciantes mayoristas incrementarán sus pedidos entre el 30% y 40% para evitar la escasez y el incremento de precios. Además, se han organizado para usar rutas alternas, evitando pasar por carreteras bloqueadas y que se malogren los alimentos.

Emmsa indicó que existen reservas para sobrellevar los siguientes tres días sin ninguna dificultad. Asimismo, anunció la flexibilización de horarios para el ingreso, carga y descarga de productos, provenientes de las tres regiones del país.

También se han puesto a disposición de los comerciantes mayoristas los 48 almacenes temporales –cada uno mide 24 m2 y puede recibir 18 parihuelas– para que puedan guardar los productos excedentes.

Hay que indicar, asimismo, que el viernes ingresaron al Gran Mercado Mayorista de Lima un total de 7,883 toneladas métricas de productos en 794 camiones.

Por su parte, la teniente alcaldesa de Lima, Jheydi Quiroz, dijo que hasta el momento no se ha notado escasez de ningún producto ni variación en los precios.

Asimismo destacó que desde la comuna metropolitana se realizan las coordinaciones para garantizar que no se corte la cadena de abastecimiento y comercialización y que se harán los esfuerzos necesarios para lograr este objetivo.

Mercado de Frutas

En La Victoria, Nelson Orellana, administrador del Mercado Mayorista N° 2 de Frutas, informó que hasta el momento hay reserva de productos. “ Este mercado tiene una reserva que puede llegar hasta dos semanas. Tampoco creo que el gobierno deje llevar tantos días este problema. Debe resolver esto lo más rápido ”, indicó para TV Perú.

Paro este 27 de junio

El presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada (UNT), Javier Marchese, señaló que el programado paro de transportistas del 27 de junio se prolongará de manera indefinida y el “lunes no va a ingresar a Lima nada de alimentos”.

“Vamos a pasar a una paralización indefinida y, de acuerdo a lo que hemos acordado con nuestras bases, mientras no se firme el decreto supremo o el Congreso no nos dé la ley no se va a poder levantar el paro ya que nuestra situación es muy crítica porque estamos en una posición de quiebra”, señaló.

“Estamos pidiendo a los transportistas de alimentos y a los agricultores que apuren en sus movimientos porque ya el día lunes no va a ingresar a Lima nada de alimentos”, advirtió.

