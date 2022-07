Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano (CTU), informó que el 80% de empresas de transporte de Lima y Callao han acatado el paro programado para hoy, lunes 4 de julio. Indicó que la medida de fuerza será indefinida mientras el Gobierno no atienda sus demandas.

“Nosotros queremos pedir disculpas al público por esta medida que se está dando que es totalmente ajena a nuestro deseo. Nosotros hace más de 20 días hemos estado solicitando diálogo con el Estado, pero desgraciadamente ese diálogo recién se nos invitó el día viernes. No era la forma responsable de tomar con anticipación estas decisiones”, señaló en declaraciones a América Noticias.

“Nosotros el día de ayer hemos participado por tercer día de las reuniones con el viceministro de Economía, de Transportes, en el cual reconocemos la buena voluntad de varios puntos que se han ido viendo. El tema principal, el que encabeza nuestro malestar, es el alza de combustible y eso no fue tratado”, añadió.

En esa línea, hizo una invocación a las autoridades para reunirse nuevamente a fin de llegar a un acuerdo. “Nosotros tenemos la mejor voluntad en buscar soluciones en base a la razón, no es un capricho. Estamos en este momento en una situación bien crítica que no podemos continuar con nuestros servicios si el pasaje no se incrementa”.

“El tema principal es el tema económico que no podemos seguir prestando un servicio a perdida. Hay otros dos temas importantes que también significan solución que es la estabilidad jurídica y la informalidad”, agregó.

En otro momento, Pareja ratificó que el paro es indefinido. “Nosotros quisiéramos realmente salir a decir que hemos tenido una solución a favor del público usuario y ya no seguir con la medida de protesta”.

Respecto a cuántas unidades han atacado la medida de protesta, dijo que de acuerdo al reporte de los distintos gerentes y dirigentes de las empresas, “el paro el día de hoy se ha acatado en un 80%”.

“Vemos que principalmente están trabajando los piratas. Pero nosotros consideramos que en el transcurso del día la evaluación y las coordinaciones que hagamos con los dirigentes continuaremos el paro el día de mañana de no tener una solución”, puntualizó.

