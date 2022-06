El presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada (UNT), Javier Marchese, reiteró que el paro de transportistas a nivel nacional será este 27 de junio. Esto tras no llegar a acuerdos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Sin embargo, Marchese explicó cómo se desarrollará la medida de protesta, donde estarán involucrados más de 400 mil camiones de distintas regiones del país.

¿Se bloquearán las carreteras?

“Hemos pedido a los transportistas, en un principio, que se queden en sus cocheras desde el domingo y no salgan. Los que se encuentren en carretera, como siempre se ha pedido, que se cuadren a los costados y permanezcan ahí protestando(...) No queremos violencia y nada que genere conflicto”, indicó Marchese a RPP.

Marchese señaló que ya no soportan más la situación actual con el alza del combustible, entre otras demandas hacia el Estado, y ven este paro como algo necesario. “Hemos trabajado en pandemia, han muerto conductores y empresarios por atender al país. Hoy en día no tenemos para comprar una llanta, no puede ser”, agregó.

“Apagado de motores”

Por su parte, Marlon Milla, presidente del Gremio de Transportistas y Conductores de Carga Pesada, aseveró que el paro solo consistirá en un “apagado de motores”.

“Las unidades que estén en ruta se estacionarán a un costado y no se moverán hasta que se solucionen los petitorios”, comentó.

“No entrarán alimentos a Lima”

Previamente, Javier Marchese también señaló que el programado paro de transportistas del lunes 27 de junio se prolongaría de manera indefinida.

“Vamos a pasar a una paralización indefinida y, de acuerdo a lo que hemos acordado con nuestras bases, mientras no se firme el decreto supremo o el Congreso no nos dé la ley no se va a poder levantar el paro ya que nuestra situación es muy crítica porque estamos en una posición de quiebra”, precisó en declaraciones a Perú21 TV.

“Estamos pidiendo a los transportistas de alimentos y a los agricultores que apuren en sus movimientos porque ya el día lunes no va a ingresar a Lima nada de alimentos”, advirtió.

