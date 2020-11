Después de varios meses de estar cerrados por la pandemia del coronavirus, este fin de semana, 9 de los 10 grandes parques zonales de Lima reabren sus puertas para el placer de todas las familias. Estos grandes centros de deporte y esparcimiento anunciaron que la entrada será gratuita para niños menores de 12 años de edad.

El Servicio de Parques de Lima (Serpar) informó que por esta reapertura el ingreso costará solo 1 sol (el precio normal es de 3 soles) Cabe señalar que los nueve parques abiertos al público son Santa Rosa (Santa Rosa), Manco Cápac (Carabayllo), Sinchi Roca (Comas) y Huayna Cápac (San Juan de Miraflores).

Asimismo, el parque zonal Huáscar (Villa El Salvador) y Flor de Amancaes (Villa María del Triunfo), Cahuide (Ate), Capac Yupanqui en el Rímac y Yoque Yupanqui (Los Olivos). El parque que aún permanece cerrado es el que está ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

SIN PISCINAS

Se puede practicar ejercicios individuales como correr, saltar soga, estiramientos, etc. Aún no están permitidos los deportes grupales y de momento las piscinas permanecen cerradas. Cabe señalar que, de lunes a viernes de 6:45 AM a 9 AM el ingreso es libre para la práctica de deporte.

Cabe indicar que todos los jueves, los parques zonales permitirá el ingreso de mascotas en las familias, gracias al programa “Jueves de patitas”. Muy pronto se habilitará una aplicación para que la ciudadanía pueda adquirir sus entradas de manera online.