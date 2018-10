Una pasajera denunció que un taxista la amenazó de muerte y la insultó, solo porque ella le pidió que no realice maniobras temerarias y que se detenga para que ella pueda bajar, el hecho ocurrió en San Borja. El iracundo conductor fue grabado por transúntes y el video de lo ocurrido se volvió viral, en las redes sociales.



La pasajera Yanet Vargas acusó a Martín Maximiliano Medina Revoredo de amenazarla de muerte, porque ella no quería que la lleve, debido a la manera temeraria en que conducía su vehículo.



La víctima manifestó que no solo fue insultada y amenazada, el sujeto tampoco quería dejarla bajar e incluso aceleraba la velocidad.

"Baja sí puedes. En un momento yo abro la puerta y el volvió a arrancar. Empezamos a discutir y las personas que pasaron por el lugar se acercaron a ayudarme", manifestó la víctima.



Las imágenes de este conductor fueron registradas por transeúntes que le brindaron su apoyo. El video fue compartido en las redes sociales y rapidamente se volvió viral.

¡Alarmante! Un taxista amenazó a su pasajera con cortarle la yugular si no pagaba su tarifa. Además, la insultó, intentó golpearla y finalmente la obligó a pagarle por un servicio que no brindó ► https://t.co/BNTohLPtdxpic.twitter.com/iMDU5PDZBW — Panamericana.pe (@PanamericanaTV) 23 de octubre de 2018

Yanet Vargas manifestó que algunas personas se contactaron con ella, para indicarle que también habían sido victimas de este iracundo conductor.



En uno de los videos compartidos por los testigos, se puede apreciar con el conductor amenazó con cortarle la yugular a una de las personas que apoyó a la pasajera.