Pasamayo: Hija de una de las víctimas denuncia falta de eficiencia en el sistema de rescate [VIDEO]

Ada Burga es una de las 52 víctimas fatales que dejó el accidente en Pasamayo . Además, Ada también fue una de las últimas personas en ser encontradas, junto al cuerpo de Indira Díaz . Ahora, su hija Liliana Echevarría denuncia falta de eficiencia en el sistema de rescates y hace un pedido público al presidente Pedro Pablo Kuczynski .

Para Liliana Echevarría, la forma en la que se realizó el rescate de las víctimas y sobrevivientes del accidente en Pasamayo fue poco eficiente. Al ser su madre una de las últimas víctimas rescatadas, Liliana estuvo presente en casi todo el proceso de rescate.

Según lo informado por Liliana Echevarría a Trome, del total de rescatistas (que incluían bomberos, policías y otros especialistas), "solo trabajaban unas 20 personas". Ella asegura que la falta de dirigentes hacía que los rescatistas hacía que estos no realizaran correctamente su trabajo.

"De los 100, solo 20 hacían algo. Los otros 80 estaban mirando o en sus celulares", aseguro Liliana Echevarría para Trome. Además, la hija de la víctima considera que, de haber realizado el trabajo de manera efectiva, se habrían podido rescatar a las personas mucho más rápido.

Liliana Echevarría también declaró con canal N

Liliana Echevarría también se mostró preocupada por la seguridad de los familiares de las víctimas. Para ella, los robos que han sufrido las víctimas pueden poner en riesgo a los familiares. Esto debido a que su madre llevaba consigo las llaves de su casa y ahora están desaparecidas.

"Aquí es muy fácil conseguir la información personal de las personas. Pueden buscar y encuentran la dirección, el DNI, el teléfono, todo", asegura Liliana Echevarría, a quien le preocupa que personas malintencionadas usen las llaves que llevaba su madre para robar su casa.

En conversación con Trome, Liliana Echevarría también consideró inadecuada la manera en la que la Policía Nacional del Perú organizó las cosas. La mujer contó que tuvo que recorrer varias comisarías, pues nadie daba la información correcta sobre dónde estaban las pertenencias de su madre.

Aída Burga, una de las 52 víctimas de la tragedia en Pasamayo. Ada Burga, una de las 52 víctimas de la tragedia en Pasamayo.

Según Liliana, los líderes del rescate solo se aseguraban de estar presentes "para tomarse la foto" y luego desaparecían por horas. Ella asegura que el día anterior al que encontraron a su madre, los rescatistas iban a dar por terminadas las búsquedas y, gracias a que ella presionó para que no fuera así y el padre de Indira García declaró a los medios, los rescatistas siguieron buscando y encontraron a su madre.

"Yo tengo ciudadanía americana y mi mamá es sueca, así que le dije (al líder rescatista) que si no seguían buscando a mi madre, llevaría el caso a las embajadas para que ellos hagan algo", aseguró Liliana Echevarría.

Para finalizar, Liliana Echevarría hizo un pedido a Pedro Pablo Kuczynski. "Nada de lo que me den me va a devolver a mi madre, así que no pido nada para mí. Yo solo quiero hacerle un pedido al Presidente, para que mejore los rescates y en un futuro se puedan rescatar a más sobrevivientes de manera rápida y efectiva", pidió la hija de la víctima.

Otra fotografía de los viajes de Ada Burga. Otra fotografía de los viajes de Ada Burga.

