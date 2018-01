Pasamayo: PNP confirma que no hay más cuerpos en bus siniestrado y sale informe pericial de la tragedia

Tras dos días de arduo trabajo en las labores del rescate del accidente en el Serpentín de Pasamayo, donde más de 50 personas murieron luego de la caída de un bus de la empresa San Martín de Porres en la zona conocida como la ‘Curva del Diablo’, en Huaral, la Policía Nacional confirmó que las labores de búsqueda concluyeron luego de constatar que no hay más cadáveres por recuperar.



“Queremos agradecer al Cuerpo General de Bomberos, al Gobierno Regional de Lima Provincias porque con el apoyo de ellos ha sido posible remover el bus. Ya el personal de rescate de bomberos y de la Policía Nacional ha verificado el interior del mismo y para alegría de todos nosotros no hay ningún otro cuerpo más que tengamos que rescatar”, informó a la prensa el general PNP Víctor Rucoba, jefe de la Región Policial Lima.



En ese sentido, Rucoba informó que la unidad fue revisada en su totalidad y no se hallaron más cadáveres. Según dijo, el personal de la Policía Nacional y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú revisaron cada uno de los compartimentos del bus siniestrado y confirmaron que no existen más cuerpos atrapados en la carrocería que yace al fondo del abismo de casi 100 metros de profundidad.



Por su parte, el vicecomandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Larry Lynch, indicó que 250 bomberos participaron de las labores de rescate en la tragedia del Pasamayo, que hasta el momento deja oficialmente 52 muertos pero no se descarta que esta cifra pueda aumentar debido a que el bus iba repleto de personas y podrían aparecer más cadáveres cuyas identidades no figuran en el manifiesto inicial de pasajeros.



General PNP Víctor Rucoba: 'No hay más cuerpos en el bus siniestrado en el Serpentín de Pasamayo'

TRÁILER INVADIÓ CARRIL CONTRARIO

El jefe de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional, coronel PNP Franklin Barreto, informó que las investigaciones policiales arrojan que el accidente registrado el martes último en el Serpentín de Pasamayo se produjo por invasión del carril contrario provocado por el chofer del tráiler, que fue puesto a disposición de la Fiscalía Provincial Penal de Huaral en calidad de detenido.



En declaraciones a la agencia Andina, el alto oficial sostuvo que esta información técnico-pericial fue entregada este jueves a la Fiscalía Provincial Penal de Huaral para la continuación de las pesquisas de la tragedia ocurrida en la zona conocida como la ‘Curva del Diablo’. A nivel policial, dijo, las indagaciones se basan en evidencias, el análisis efectuado al reporte del GPS y la inspección técnica en la vía.



Precisó que como factores secundarios que provocaron el accidente de tránsito se encuentran el exceso de velocidad por parte del tráiler y la velocidad inapropiada del conductor del bus, pese a que este último no tenía limitaciones en su recorrido. Otro factor para que se haya producido esta tragedia, indicó Barreto, fue la falta de señalización y la ausencia de elementos de seguridad vial en la zona.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.