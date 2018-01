Pasamayo: "Me pedían dinero para rescatarme" [VIDEO y FOTOS]

El ser humano tiene una particularidad al momento de presentarse una tragedia. Lo natural es que una persona haga lo posible por ayudar a otra si se encuentra en una situación complicada. Pero esto no sucedió en Pasamayo.



Carlos Ramos Vásquez, campeón en fisicoculturismo y sobreviviente al trágico accidente de Pasamayo, contó un testimonio de terror y repudio contra las personas que se acercaron a él cuando ocurrió el accidente.



"Había una persona que me pidió mil soles a cambio de llevarme arriba... Luego se me acercó otro chico que me ofrecía lo mismo pero por más (dinero) y a la vez decía a otro 'anda buscando por allí, que cuando venga la policía ya no vamos a poder sacar anda", cuenta Carlos Ramos Vásquez al noticiero de ATV.



Ramos Vásquez también contó el terrible episodio que vivió en Pasamayo y solo quería morir. "Pedía a Dios que me quitara la vida porque el dolor que soportaba era tan insoportable", cuenta a ATV. "Mi pierna se había quedado enganchada y sentía líquido en mi cabeza. No sé de dónde saque fuerzas para salir", agregó el sobreviviente al accidente de Pasamayo.



Movimiento mortal. Carlos Ramos Vásquez indicó que era terrible ver que la gente salía por las ventanas. "El golpe fue tan fuerte, era como si fuera una licuadora", indicó sobre el accidente de Pasamayo.



Carlos Ramos Vásquez también contó que se encuentra en la unidad de Traumatología del Hospital Daniel Alcides Carrión y será operado en las próximas horas.



