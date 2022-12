El congresista Pasión Dávila ofreció una conferencia de prensa tras la agresión que cometió hacia su colega parlamentario Juan Burgos, sin embargo, perdió los papeles cuando un periodista le pidió que renuncie al Congreso en caso no le guste.

“Le pregunto y cuando habla del pueblo, ¿es que vengan a incendiar la ciudad? Y ahora culpa al Congreso. Si no le gusta el Congreso, retírese congresista, hágase respetar y retírese y vaya a las manifestaciones ”, fueron las palabras del periodista.

Sin embargo, Pasión Dávila arremetió contra el hombre de prensa y lo minimizó en plena conferencia, asegurando que él tiene más valor por haber sido elegido por el pueblo.

“Usted está equivocado, a mí me ha elegido el pueblo, por eso estoy acá no como a usted que acaba de decir, no sé por qué estarás, si ni siquiera eres un periodista bastante identificado, sería importante. Usted a mi altura no es nada, a ti nunca te ha elegido nadie, yo sí soy elegido por el pueblo, en esa consecuencia yo estaré al lado de mi pueblo hasta el final . Jamás en la vida voy a retroceder, yo me debo a ellos”, arremetió.

TROME | Pasión Dávila y su comentario indignante a periodista

PLANTEAN SUSPENDER 120 DÍAS A PASIÓN DÁVILA

Con 120 días de suspensión, sin percibir salario, se plantea suspender al congresista Pasión Dávila (Bloque Magisterial) por propinarle un puñetazo por la espalda al parlamentario Juan Burgos (No agrupados) en plena sesión del parlamento, la tarde del domingo 11 de diciembre.

Un día después del bochornoso incidente ocurrido en el Parlamento, se anunció cual sería la sanción contra Dávila, quien no acudió al parlamento el día lunes. Al respecto parlamentarios oficialistas plantearon que el caso de Dávila sea visto por la comisión de ética; pero finalmente esta propuesta fue rechazada.

Recordemos que el pasado domingo, durante la sesión para retirarle la inmunidad al expresidente Pedro Castillo, Pasión Dávila atacó con un puñete por la espalda a Juan Burgos.

TE PUEDE INTERESAR

Waldemar Cerrón defiende a Dina Boluarte: “No ha usurpado en ningún momento el gobierno”

Pedro Castillo publica carta y arremete contra Dina Boluarte: “La hago responsable del feroz ataque al pueblo”

Pedro Castillo pide a las Fuerzas Armadas y Policía que depongan las armas, pero juez le llama la atención

Pedro Castillo se defiende en audiencia: “No estoy en la cárcel por ladrón, violador, corrupto ni matón”