¡De dónde viene y a dónde va toda la plata! Alrededor de 7 millones de soles es la cantidad que percibe anualmente el polémico pastor Rodolfo González Cruz, fundador de la Iglesia Cristiana Pentecostés Movimiento Misionero Mundial (MMM).

Según un informe de la División de Investigación de Lavado de Activos (Divila) y de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Dirincri), la polémica iglesia recaudó 34 millones 877 mil 675 soles entre el 2005 y el 2010. Supuestamente, el dinero viene de las aportaciones de los fieles a Rodolfo González.

Según las cifras difundidas por Wayka, la iglesia de Rodolfo González percibe unos 583 mil soles al mes, es decir unos 20 mil soles diarios. Asimismo, el informe indica que en este mismo periodo la organización religiosa gastó 7 millones 501 mil 521 soles en la compra de bienes inmuebles, uno de los fructuosos negocios a los que se dedica el polémico pastor.

Rodolfo González Cruz lidera la polémica iglesia evangélica desde hace 34 años. Inclusive utilizó su influencia con sus seguidores para contribuir con la campaña política de la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

Polémica por su discurso

Asimismo es un activo miembro de colectivo ‘Con mis hijos no te metas’, desde donde realiza un discurso violento y homofóbico, el mismo que viene siendo investigado por el Ministerio Público. Y es que en el pasado marzo, el pastor Rodolfo González llamó a los peruanos a asesinar homosexuales.

‘Los homosexuales deben morir al igual que los corruptos, ateos, porque no son obra de Dios. Si encuentran a dos mujeres teniendo sexo, maten a las dos. Si encuentran a una mujer teniendo sexo con un animal, mátenla a ella y maten al animal sea un perro o cualquier otro animal en el nombre de Jesús’, dijo en aquel momento.

De dónde viene realmente el dinero

Aunque el informe de la policía indica que los millones de la iglesia de Rodolfo González vienen de los diezmos de sus fieles, no precisa cómo sustentaron el origen del dinero. Sobre esto, el Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinoza, dijo a Wayka que este tipo de organizaciones evangélicas deben estar en la capacidad de contestar quiénes son las personas que han aportado dinero a la comunidad.

Asimismo, aseguró que no basta dar cuenta a la Sunat, sino que también se debe llevar una contabilidad que sustente adecuadamente de dónde obtuvieron el dinero. Por su parte, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria aseguró que aunque las iglesias no paguen IGV, no están exentas de cualquier fiscalización.

El mismo informe de la Policía indica que entre enero del 2006 y diciembre del 2010, Rodolfo González recibió 1 millón 166 mil 791 soles y gastó 828.561 soles. En ese sentido, el pastor argumentó que sus ingresos provenían de sus remuneraciones como gerente general de Inversiones Altamira (2.000 soles), promotor de la Asociación Educativa Elim (2.000 soles), de las cuales la MMM es dueña, y de su sueldo como pastor (4.000 soles).

Sin embargo, omitió si recibía un sueldo como presidente de Bethel Comunicaciones, una empresa que controla 43 estaciones de televisión y que ha sufrido de un gran crecimiento desde que se constituyó en el 2000.

