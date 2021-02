Entre los semáforos de Lima Norte, en el Rímac o tal vez en el sur puede aparecer el ‘Tío Machín’. Con su nariz roja, colorida vestimenta con tirantes, alborotado cabello e imitando la voz del inolvidable personaje de Pataclaun, conquista también las redes sociales y se ‘recursea’ con saludos virtuales.

Trome lo encontró cerca de la Alameda de los Descalzos, en su querido Rímac. Su nombre real es Christopher Bracamonte (49), pero en las calles lo reconocen -y lo confunden- como ‘Machín’, el famoso personaje del actor Carlos Alcántara. Taxistas, comerciantes, heladeros, transeúntes, incluso policías en servicio lo saludan al verlo y el ‘Tío Machín’ lo agradece con sonrisas, alguna broma, sus peculiares pasos de baile, hasta ‘selfie’ pero con distanciamiento.

Por algunas horas, en las calles gana su sustento como claun y no falta su ‘ajo, are, erda’ para los que sin motivo que realmente valga la pena y el riesgo, salen de casa en plena pandemia.

Es del Rímac, tiene gran parecido con el recordado personaje de Pataclaun, 'Machín', y ahora lleva por las calles y redes sociales al ´Tío Machín'. (Foto: Alan Ramírez / Trome)

‘DON CARLOS’ (PAPÁ DE MACHÍN’) Y EL ‘NIÑO NANDITO’

“Soy analista de sistemas, estudié cuando las computadoras no tenían disco duro, pero no me sentía ni me fue bien. Dejé mi trabajo para ir a Argentina a ver a mi madre que fue operada allá y tres meses me tomó llegar en bicicleta a Buenos Aires. Así conocí el arte callejero, los títeres y marionetas y empecé shows incluso como Charles Chaplin y cuenta cuentos”, dijo Christopher.

Explicó que el ‘Tío Machín’ es mezcla de ‘Machín’ y don Carlos (el papá de ‘Machín’ en el programa). “Él se mantiene fuerte comiendo mazamorra de tocosh y la recomienda para el sistema inmunológico. También hago del Niño Nandito con su frase ¿y tú cómo te llamas?”, nos contó.

‘MI ENAMORADA ES MÁS ‘QUECA’ QUE ‘WENDY’

Confiesa que, en su vida personal, está enamorado de Angie, pero “ella es más Queca que Wendy, bien chévere, extrovertida, le gusta reírse, ¡Es una Queca!””, expresó entre risas.

Aseguró que él (Christopher), además del parecido físico con el personaje, ‘tiene calle’, es de barrio y bonachón como ‘Machín’. No olvida que Carlos Alcántara felicitó su imitación y le gustaría que pasada la pandemia el ‘Tío Machín’ se pueda reunir con él.

SEPA QUE:

*Lo ubican en Facebook e Instagram ‘El Tío Machín’.

*Realiza saludos virtuales, activaciones para empresas y videos para promocionar negocios.

*Su interpretación empezó como ‘el Machín de Barranca’ porque allí notaron su parecido.

*Estudió también saxofón, llevó taller de teatro y claun en Buenos Aires y en Lima un taller de play back, claun y mimo.

*El año pasado, al hacer malabares, un conductor le pidió un saludo y como pago le ofreció sacar un billete de su billetera, pero sin ver. “¡Salió uno de 100, no lo podía creer!”, recordó Christopher, entre las sorpresas que ha recibido como el ‘Tio Machín’. Poco después, un joven le regaló víveres tras pedirle coger un ‘as’ de entre tres cartas.

