Patricia Aguilar revela que gurú sexual la castigaba con un látigo mientras estaba embarazada | VIDEO y FOTOS

Patricia Aguilar volvió a recordar el calvario que vivió a manos de Félix Steven Manrique cuando se mudó al Perú e inició una 'vida espiritual' con el afamado 'gurú sexual', dos mujeres más y varios niños.

Según contó ante las autoridades españolas, Félix Steven Manrique era un hombre violento. "Me golpeaba, en ocasiones me daba bofetones o me castigaba con un látigo, estando incluso ya embarazada, siendo durante la gestación cuando más golpes he recibido", denunció Patricia Aguilar según consignó El Periódico de Cataluña.

Asimismo, la joven española indicó que Félix Steven Manrique también golpeaba a sus propios hijos, con la mano y otras veces con una correa y látigo. "La peor parte se la llevaba su hijo de cuatro años", narró Patricia Aguilar.

Pero no solo los niños y Patricia Aguilar eran víctimas de la violencia de Félix Steven Manrique. Según contó la joven madre, presenció como el gurú sexual trató de asfixiar a una de las mujeres de la secta. "A la otra llegó a fracturarle un palo de madera en las piernas. Aquel día la obligó a dormir en la calle", denunció.

Patricia Aguilar también narró cómo una vez, cansada de la vida que llevaba y de los maltratos, trató de escapar de las garras de Félix Steven Manrique. "Le dije que me iba a marchar a la comisaría para dar cuenta de las continuas agresiones y amenazas que estábamos sufriendo. Entonces, trató de cogerme del cuello y me amenazó con que si me iba le haría daño a los niños, así que decidí quedarme", contó.

Cabe indicar que Patricia Aguilar fue rescatada hace unos meses de la selva peruana junto con su hija recién nacida, dos mujeres más y varios menores de edad, todos hijos de Félix Steven Manrique. Mientras, el gurú sexual fue encarcelado por el presunto delito de trata de personas.

