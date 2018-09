Patricia Aguilar revela que la obligaron a grabar videos sexuales como parte de su proceso espiritual

Patricia Aguilar volvió a arremeter contra su captor, Félix Steven Manrique. Esta vez, la joven contó que el tristemente conocido 'gurú sexual' la obligó a grabarse desnuda como parte de su 'iniciación espiritual' en su secta.

"Al principio eran solo fotos de mi rostro, después en pijama, en ropa interior, hasta llegar a pedírmelas desnuda. Sabía que yo tenía 16 años, pero no era un obstáculo para él", contó Patricia Aguilar a las autoridades.

La joven española quien ahora tiene 19 años acudió a la comisaría de Elche, en Alicante, España, para dar detalles del infierno que vivió al lado de Félix Steven Manrique. Según su relato, el gurú sexual la sometió desde el primer momento en el que se conocieron a través de Facebook.

Félix Steven Manrique, de 35 años, quien se hacía llamar 'Príncipe Gurdjieff' en su secta. (Foto: Corte Superior de Justicia de Lima) Félix Steven Manrique, de 35 años, quien se hacía llamar 'Príncipe Gurdjieff' en su secta. (Foto: Corte Superior de Justicia de Lima)

"Me dijo que podía ayudarme. Empezó pidiéndome que realizara vídeos para Youtube con contenidos apocalípticos, esoterismo... Me ocupaba la mayor parte del día y de la noche, llegando a afectarme en el instituto, ya que tenía que faltar a clase porque me ponía fecha límite para terminarlos", contó Patricia Aguilar.

Según su testimonio, Félix Steven Manrique le pidió que se creara una cuenta de Facebook y que se hiciera pasar como una modelo de 22 años para captar a otras chicas. Luego de contactar con dos peruanas y una española, Patricia Aguilar empezó a seguir las perversas órdenes del gurú sexual.

"Con la española, me dijo que debía ganarme su confianza para pedirle fotos y vídeos de contenido sexual similares a los que yo le había enviado con la excusa de que yo, a raíz de hacerlos, había tenido un cambio espiritual que también le ocurriría a ella", indicó Patricia Aguilar.



Asimismo, la joven española reveló que Félix Steven Manrique la manipuló para robarse dinero de sus padres (7800 euros) para iniciar su 'proceso espiritual' con él en el Perú. Luego de entregar el efectivo, jamás volvió a verlo.

Patricia Aguilar: Padre de joven española revela cómo fue captada por 'gurú sexual' cuando era menor de edad. Video: América Noticias

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.