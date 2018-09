Patricia Aguilar sobre la relación de gurú sexual con su bebé: Le demostraba cariño a veces, otras estaba harto de ella

Patricia Aguilar volvió a referirse al infierno que vivió al lado Félix Steven Manrique. Mediante una carta difundida por el canal español 'La Sexta', la joven española contó como fue su primer contacto con el tristemente célebre 'gurú sexual'.



“Cuando llegué me encontré con un hombre de 33 años (por cumplir 34) de apariencia normal, pero muy inteligente. Aunque no vi rastros de que pudiera ser lo que él afirmaba: el enviado, alguien con mucho poder. Estaba tan manipulada que aún sin verlo lo creía firmemente", contó Patricia Aguilar en la carta.

Patricia Aguilar también habló sobre cómo Félix Steven Manrique la manipulada poco a poco y cómo las obligaba a vivir en precarias condiciones. Asimismo, según contó, todo empeoraba cuando el 'gurú sexual' se percataba que Patricia o alguna de sus compañeras tenían dudas o estaban descontentas.

Patricia Aguilar fue encontrada en una vivienda de San Martín de Pangoa junto a una bebé y otras cuatro menores de edad. (Foto: EFE) Patricia Aguilar fue encontrada en una vivienda de San Martín de Pangoa junto a una bebé y otras cuatro menores de edad. (Foto: EFE)

"Si tratábamos de hablar entre nosotras de las agresiones o de lo que dudábamos, no nos creíamos lo que decía, ya nos prohibía hablar entre nosotras y nos manipulaba para pensar mal de la otra", narró Patricia Aguilar.

Por otro lado, Patricia Aguilar habló sobre la relación de Félix Steven Manrique con la pequeña Naomi, la hija que tuvieron durante su cautiverio de 18 meses en la selva peruana. "Naomi supuso un cambio increíble. Él le demostraba cariño a veces, otras estaba harto de ella, entonces yo pienso que ese cariño no era más que teatro", reveló.



Durante los meses posteriores a la llegada de la pequeña Naomi, Patricia Aguilar se empezó a llenar de dudas y fue víctima de una fuerte depresión, a tal punto de pasarse todo el día llorando.

"Cuando le rogaba que se quedara [a Manrique], él se marchaba, decía que generaba problemas estando allí y se iba". A veces incluso decía "en Pangoa [distrito de Satipo, Junín] tengo agua, luz y cama, aquí no. Así que me bajo, yo no puedo estar aquí".

Finalmente contó que Félix Steven Manrique las asustaba con la posibilidad de que la policía los encontrara. "Metía miedo diciendo las cosas que podía pasar y cómo podían defenderse”, afirmó Patricia Aguilar en la carta.

Patricia Aguilar: Padre de joven española revela cómo fue captada por 'gurú sexual' cuando era menor de edad. Video: América Noticias

