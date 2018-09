Finalmente abrió los ojos. La joven española Patricia Aguilar rompió su silencio y habló por primera vez tras ser rescatada de la selva peruana, donde vivía en una comunidad junto a otras mujeres, niños y el líder de la secta religiosa, el autodenominado 'gurú sexual', Félix Steven Manrique.

Patricia Aguilar reconoció que estuvo cegada por mucho tiempo tras ser manipulada por Félix Steven Manrique. "Se aprovechó de mi edad, de que yo buscaba respuestas, cariño, y me engañó, me robó mi adolescencia y mi vida. Ahora soy consciente de que nos estaba matando".

Asimismo, la joven española denunció que además de estar recluida y haber perdido su libertad, también fue víctima de violaciones por parte del gurú sexual. "En el grupo, por parte de Steven, ha habido malos tratos, amenazas, abusos y violaciones. Me cuesta mucho hablar de ello, pero entiendo que dar a conocer públicamente parte de mi historia y la de las otras víctimas de Steven y aportar los detalles en el juzgado es la única forma de intentar que esto no vuelva a ocurrir", dijo Patricia Aguilar al medio español El Periódico.

Asimismo, Patricia Aguilar advirtió que Félix Steven Manrique es un hombre muy peligroso, capaz de manipular para conseguir sus objetivos. "Tiene que quedar claro que es muy peligroso. Si sale de la cárcel, no habrá una sola adolescente, una sola mujer que esté a salvo en ningún país del mundo", indicó.

Patricia Aguilar contó que al momento se encuentra recuperándose en Elche, junto a su familia y su bebé. Por esta razón, pidió declarar en el juzgado de la ciudad española para cambiar su primera declaración realizada en el Perú. Según reveló, en ese momento seguía bajo la influencia de Félix Steven Manrique y tenía miedo de contar la verdad.

"Captar a menores y abusar de ellas económica y sexualmente es su modo de vida. Lo fue antes de conocerme a mí, lo ha sido durante el tiempo que he estado con él y va a seguir siéndolo en cuanto ponga un pie en la calle. No tengo duda, no debemos subestimarle, no sabe hacer otra cosa. Es súper inteligente, peligroso y muy violento. Cuando estás con él, solo hay dos opciones: obedecerle en todo o atenerte a las consecuencias", agregó Patricia Aguilar.

Patricia Aguilar: Padre de joven española revela cómo fue captada por 'gurú sexual' cuando era menor de edad. Video: América Noticias

