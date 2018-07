Patricia Aguilar: Madre de 'gurú sexual' revela que Félix Manrique decía que levitaba y podía desdoblarse

La madre de Félix Steven Manrique rompió su silencio y reconoció que debió actuar a tiempo y meter a su hijo en un tratamiento psicológico. Y es que el popular 'gurú sexual', quien es procesado por trata de personas por el 'secuestro psicológico' de la española Patricia Aguilar , otras dos mujeres y cinco niños, mostró comportamientos extraños desde hacía tiempo.



La madre de Félix Steven Manrique contó a los 16 años empezó a mostrarse interesado por las cuestiones espirituales, como la doctrina budista, los 'Hare Krishna', entre otras formas de vida. Asimismo, el gurú sexual le confesó que quería vivir como Badani, un hombre que se hizo conocido por tener seis esposas en el Perú.

"Él siempre rezaba el rosario, tenía imágenes de Jesucristo pero yo nunca le escuché decir que el era Dios", contó la mujer al mismo tiempo que indicó que Félix Steven Manrique creía fehacientemente que podía levitar y desdoblarse.

La mujer aseguró que aunque no está de acuerdo con la vida que decidió llevar su hijo, con Patricia Aguilar , Paola Vega y Maryori García como su esposa y concubinas, él no cometió el delito de trata de personas ya que 'no ha habido una organización'.

A pesar de ello la madre de Félix Steven Manrique se mostró en desacuerdo con que su hijo, Patricia Aguilar , Paola Vega y Maryori García hayan arrastrado a sus hijos a su estilo de vida. Y es que los niños, cuando fueron encontrados, mostraron signos de desnutrición hasta indicaron que fueron víctimas de tocamientos indebidos.

Finalmente, la madre de Félix Steven Manrique le pidió perdón a los padres de Patricia Aguilar por la pesadilla y momentos de angustia que vivieron luego de perderle el rastro a la joven española hace casi dos años.

Madre de 'gurú sexual' revela que Félix Manrique decía que levitaba y podía desdoblarse. Video: Primera Edición

