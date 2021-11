La vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Chirinos, respaldó la interpelación al ministro de Defensa, Walter Ayala, luego de que el excomandante general del Ejército, José Vizcarra, denunciara que recibió presiones para determinados ascensos en su institución.

En sus redes sociales, indicó que no se puede permitir que se nombre a personas en altos cargos sin que tengan los méritos requeridos. En esa línea pidió respeto hacia las Fuerzas Armadas.

“La denuncia del ex comandante Gral. del Ejército es gravísima. No podemos permitir que se pretenda infiltrar una institución con elementos que no cumplen con el perfil requerido. Exigimos respeto a las FFAA y respaldamos la urgente interpelación al ministro de defensa Walter Ayala”, escribió la también legisladora de Avanza País.

Sus declaraciones se suman a las de la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, quien también calificó de “muy grave” la denuncia de Vizcarra Álvarez, y pidió explicaciones al Gobierno.

“Pedimos respeto a la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas. Muy grave la denuncia hecha hoy por el excomandante general del Ejército José Vizcarra. El país espera una explicación transparente y clara desde el gobierno”, escribió en su cuenta de Twitter.

La denuncia de Vizcarra Álvarez

Minutos antes, Vizcarra Álvarez había revelado que el ministro de Defensa, Walter Ayala, y el secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, y el propio presidente Pedro Castillo, habían sugerido el ascenso de dos coroneles a los que no les correspondía por sus puntajes. Detalló que, luego de no ceder a estas insistencias, fue separado del cargo luego de tres meses de haber asumido. Vizcarra también afirmó que no se le explicaron los motivos de su separación.

“En primer lugar no es de mi agrado mencionar esto, pero luego de oír al ministro de Defensa, tengo la obligación de informar con la verdad, el principal problema es que el presidente ni el comandante general me informaron sobre mi pase a retiro. Si bien es cierto que puede elegir al comandante general, debería haber algún motivo o falta grave”, aseveró a RPP.

“El señor Fidel Bocanegra jamás ha usado ningún medio para sugerir su ascenso. El ministro de Defensa [Walter Ayala] y el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, insistieron en los ascensos de varios recomendados. Quiero puntualizar dos, hablamos del coronel Sánchez Carhuarcamo y Ciro Bocanegra. Ambos [Ayala y Pacheco] insistieron tanto que tuvimos intercambios de ideas sobre cómo funcionan las fuerzas armadas que ellos no pudieron entender. Los días 11 y 12 y 13 de octubre llevé las recomendaciones institucionales de los ascensos, el ministro me llamó a Palacio diciendo que no había atendido los pedidos, nos recibió el secretario de presidencia y le explicamos. Él [el secretario] nos dijo que todo se puede hacer si se quiere”, agregó.