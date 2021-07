La reconocida periodista Patricia del Río se pronunció tras las especulaciones de su salida de RPP Noticias tras más de 15 años de labor. En una emotiva publicación en Facebook, la conductora de televisión rompió su silencio para dejar en claro que los escándalos o las cruzadas públicas cuando “un periodista pierde su trabajo” no es su estilo.

En esa línea, señaló que es una profesional más en el país que pierde su empleo durante la emergencia sanitaria, sobre todo por razones ajenas a la buena labor que ha venido desempeñando.

“No creo que cada vez que un periodista pierde su trabajo haya que hacer un escándalo o una cruzada pública, respeto a quienes tienen ese espíritu y voluntad, pero no es mi estilo. Soy una de las millones de peruanas que se quedó sin trabajo en estos últimos meses, y que lo perdió, como todos los demás, por razones ajenas a su voluntad o desempeño. Así es la vida”, dijo

En su publicación, Del Río recordó los diferentes episodios que le tocó afrontar en el periodismo como la ayuda social a poblaciones vulnerables, la lucha para brindar apoyo por una cama UCI, la indispensable cobertura en situaciones como huaicos o terremotos.

“Agradezco a todos mis compañeros de RPP por pelear juntos por hacer un trabajo digno y honesto en las circunstancias más difíciles. No, en 15 años la parte más importante de mi trabajo no fue la política; fue no parar de fregar hasta que llegara ayuda a un pueblo aislado por un huaico, fue salir corriendo a las 3 am a cubrir un terremoto, fue luchar, la mayoría de las veces sin éxito, porque alguien consiguiera una cama UCI, una atención oportuna mientras se asfixiaba. Me persigue la angustia de no haber podido hacer más durante esta indecente pandemia”, escribió.

La periodista no dudó en reconocer la trayectoria de RPP Noticias como la voz de todos los peruanos y que según dijo, “es lo que más me ha marcado y lo que realmente me hará falta”. Sin embargo, agregó que vendrán tiempos mejores, que hará un descanso y que estará volviendo al periodismo más adelante para seguir haciendo un trabajo honesto.

“Gracias a todos ustedes por haberme permitido servirles durante tantos años, y sobre todo agradezco a mis compañeros de RPP por haberse desvivido, todos los días por no dejar a nadie en el Perú sin ser escuchado. Me alegra saber que no me necesitan ahí para seguir haciéndolo”, sentenció.

“Nadie es indispensable, pero todos somos importantes. Vamos sin dramas por la vida, a seguir trabajando”, finalizó.