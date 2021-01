Por: Oscar Torres

Acaba de aparecer en nuestro país el primer caso de la variante europea del coronavirus. Días antes, el presidente Francisco Sagasti anunció la llegada para este mes del primer lote de la vacuna china Sinopharm. Los casos siguen aumentando y, para esclarecer el panorama, conversamos con la exministra de Salud, doctora Patricia García, quien habla claro y directo.

Doctora García, he leído en redes y también en entrevistas que mucha gente desconfía de la vacuna china. ¿Por qué cree que se da esa situación?

Creo que es por falta de información. Tenemos que informar mejor a las personas. La vacuna china es una buena vacuna.

¿Es verdad que como el Perú ya no tenía otra opción tuvo que agarrar esta, que era lo que quedaba?

No, eso no es cierto. Una de las cosas es que esta vacuna justamente ha sido una de las que hemos estado estudiando acá en el país a través de los ensayos clínicos y se ha hecho porque eso nos iba a dar la opción de entender si funcionaba, y funciona. Es segura. Es una excelente opción porque, además, es una vacuna que tiene la misma tecnología de las vacunas que ya venimos usando y solamente requiere la misma refrigeración…

Leía que no tiene tanta eficacia como la de Pfizer. ¿Es cierto?

Ninguna vacuna que se use en el mundo tiene 100% de eficacia. El virus que se parece más a este es el de la influenza y la eficacia de la vacuna de influenza que funciona es de 50 y 60%. La Organización Mundial de la Salud lo que dijo es ‘si hay una vacuna que es de 60% para arriba va a funcionar’. Así que esta que tenemos, la vacuna china, tiene un 80%, que es absolutamente suficiente y además es buenísimo.

La gran pregunta que se hace la población es: ¿La vacuna realmente nos va a proteger de no contagiarnos?

El objetivo de la vacuna es enseñarle a mi cuerpo a defenderme de los virus, o sea que sí nos va a ayudar, pero no basta con que me vacune yo solo. Cuanta más gente se vacune, ahí vamos a estar totalmente protegidos. Ahí sí existe eso que la gente ha estado hablando de la inmunidad de manada. Necesitamos la vacuna y que más gente se vacune.

Patricia García: "Ninguna vacuna que se use en el mundo tiene 100% de eficacia". (Foto: Agencias)

SITUACIÓN CRÍTICA

Ahora que la nueva cepa ya está en el Perú, ¿podría explicarle a la gente en qué situación realmente estamos?

En el país estamos en una situación crítica. En que los casos están de subida definitivamente. Estaban subiendo muy rápido. Esta nueva cepa es más contagiosa. Así que con mayor razón tenemos que cuidarnos: la mascarilla, la ventilación, el lavado de manos, pero sobre todo también pensar si podemos evitar estar saliendo y exponiéndonos, y nos quedemos en casa. La situación es: hay muchos casos, tenemos una cepa contagiosa y debemos protegernos.

¿Qué significa que no haya camas de cuidados intensivos en hospitales ni en clínicas?, ¿qué nos queda?

Nos queda cuidarnos. Si no hay camas eso significa que si por alguna razón me toca, porque esto es una ruleta rusa, que yo me infecte con el virus y me vaya mal, no voy a tener la opción de que me ofrezcan lo que me puede ofrecer un hospital, que es la atención médica, el oxígeno que requiero para salir adelante. Entonces, lo que hay que hacer ahora que no hay camas es que tenemos que cuidarnos más y tratar de quedarnos en casa lo más que podamos.

¿Se puede ser optimista en la situación que vivimos?

El optimismo es algo que no se puede perder, al contrario. Debemos ser optimistas porque ya tenemos la luz que son las vacunas y que deben llegar, pero tenemos que estar sanos para poder vacunarnos, es importante.

Pilar Mazzetti ha dicho que la enfermedad ha venido para quedarse. ¿Es así realmente?

No sé qué ha querido decir con que ‘ha venido para quedarse’. Yo lo que quiero es que no entre ni a mi casa ni en mí y por eso tengo que cuidarme también.

¿Por qué el Perú tuvo la tasa de mortalidad más alta del mundo? ¿Se debió a un mal manejo de la pandemia del gobierno de Vizcarra?

Esto tiene muchas explicaciones. Recordemos que tenemos un sistema de Salud que está abandonado por décadas. Luego, la inestabilidad política no nos ha ayudado: cambio de ministros, movimientos de un lado para otro. Eso ha hecho que no podamos responder las cosas como se debía.

PRUEBAS MOLECULARES

No se trata de ir al pasado, pero a su criterio, ¿qué es lo que hicimos mal?

Es fácil criticar de atrás para adelante, pero creo que hubo varias cosas: fue mala suerte que Latinoamérica haya sido uno de los últimos continentes que tuviera el problema porque eso nos dificultó el acceder a pruebas, a equipos de protección, pero si bien estuvimos retrasados debimos haber trabajado mejor para tratar de tener pruebas moleculares. Luego el cierre de los establecimientos de Salud de primer nivel no debió suceder, esos debieron ser nuestros primeros niveles de contención; además, se debió tener trabajando una mejor campaña de comunicación. Y finalmente se ha debido trabajar también en el nivel comunitario. Hemos debido involucrar a la comunidad y a más miembros de la sociedad en la solución.

Se dice que esta nueva cepa es mucho más contagiosa. ¿Cómo avizora el escenario a fines de enero o comienzos de febrero?

Optimistamente, la gente entiende que tiene que cuidarse y, además, el Estado toma acciones en este momento, eso podría hacer que a comienzos o mediados de febrero de repente veamos un cambio en la curva y comience a bajar. Si no se hace nada, podríamos seguir viendo muchos más casos hacia arriba, mayor mortalidad y sin llegar a los ‘picos’ que hemos tenido antes podríamos estar viendo muchas muertes porque ya nuestras camas de UCI están llenas.

Patricia García: "Tenemos un sistema de Salud que está abandonado por décadas. Luego, la inestabilidad política no nos ha ayudado: cambio de ministros, movimientos de un lado para otro. Eso ha hecho que no podamos responder las cosas como se debía". (Foto: Difusión)

MAZZETTI DEBERÍA ESCUCHAR MÁS

¿Cuál es su opinión de la gestión que ha hecho Pilar Mazzetti durante el gobierno de Vizcarra y ahora en el de Sagasti?

Pilar ha asumido un reto que es sumamente difícil. Es difícil manejar una pandemia. Nadie conoce exactamente qué es lo que debería hacer. Ella es una mujer valiente. Creo que debería escuchar un poco más a los diferentes grupos de expertos. Todavía falta mucho y espero que esté trabajando intensamente porque lo que realmente nos va a ayudar es tener una buena implementación de todo el Sistema de Vacunación. Y que convoque a todos los sectores: el privado, el académico, las ONG, la comunidad, los diferentes gobiernos. Para que esto pueda permitir una respuesta e implementación nacional que funcione para la vacuna.

A usted la invitaron a formar parte de un comité de expertos por resolución ministerial que se llamaba el Comité de Innovación . ¿Por qué no continuó?

Nosotros hicimos las recomendaciones del caso y no solamente yo como persona, varios otros profesionales. Dimos las recomendaciones, pero desafortunadamente muy pocas fueron implementadas, otras no fueron escuchadas y la verdad es que decidimos, a pesar de todos los reportes que habíamos puesto, que hasta ahí nomás llegábamos y dejamos la puerta abierta. Si en algún momento nos necesitan, seguiremos ayudando.

Muchas gracias, doctora Patricia García, y ojalá pase pronto esta pesadilla…

Ojalá. Gracias a ti.

