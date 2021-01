Actualidad







Patricia García sobre Pilar Mazzetti: “Es una mujer valiente pero creo que debería de escuchar a más a los expertos” Ex ministra de Salud aseguró que Mazzetti asumió un reto muy difícil al aceptar liderar el ministerio en épocas de pandemia. Indica que no aceptó ser parte de un comité de especialistas del Gobierno porque no escucharon muchas de sus recomendaciones pero que siempre está dispuesta a ayudar.