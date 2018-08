Patricia del Río: "Antonio 'Toñito' Camayo me parece el nuevo Chibolín" | ENTREVISTA | VIDEO | FOTOS

Por: Oscar Torres



Periodista aguerrida, inteligente y siempre en búsqueda de la verdad. Todos la conocemos. Figura de ‘Ampliación de Noticias’ de Radio Programas del Perú. Trome conversó con Patricia del Río sobre la actual coyuntura política.



Patty, la ciudadanía está indignada, pero la pregunta de hoy es: ¿cuál es la solución para barrer con jueces y fiscales corruptos?

Fortalecer instituciones, pero, sobre todo, elegir a las personas adecuadas. Mientras las instituciones se fortalezcan, necesitamos asegurarnos que quienes ocupan esos puestos no estén dispuestos al robo.



Este tinglado mafioso viene desde hace muchos años. Tú como periodista, ¿crees que realmente se puede hacer una gran reforma y limpiar toda esta podredumbre?

No solo creo, sino quiero. De lo contrario, perdemos todas las esperanzas. Pero se necesita un consenso muy grande: población, poderes del Estado, academia y, especialmente, se necesita un poquito de paciencia, ya que no va a cambiar todo de la noche a la mañana.



Por lo que se escucha en los audios, existen vinculaciones claras con personajes políticos, lo cual complica más la situación...

Bueno, es una red de corrupción que agarra a empresarios, jueces, políticos, mundo periodístico aparentemente, o sea, es una red.

Patricia del Río habla sobre la actualidad política, el escándalo de los audios y mucho más. Patricia del Río habla sobre la actualidad política, el escándalo de los audios y mucho más.

Si César Hinostroza ya tenía serias denuncias cuando fue presidente de la Corte del Callao, ¿cómo es posible que haya llegado a tan alto cargo?

Porque todos sabemos que en el Poder Judicial no se escala vía meritocracia, sino que todos ya teníamos conocimiento de que era amiguismo puro. Bueno, los audios no hacen más que ponerlo en evidencia.



A propósito, ¿qué te produce este personaje (Hinostroza)?

Me parece que es el símbolo perfecto de un tipo de peruano que se está instalando entre nosotros. Un tipo de peruano absolutamente deleznable.



¿Crees que el Congreso de mayoría fujimorista está avalando la impunidad?

Yo creo que no está a la altura de las circunstancias todavía.



¿Qué información manejas acerca del papel que desarrollaba en esta organización Antonio ‘Toñito’ Camayo?

Mira, para mí ha sido una sorpresa que Camayo tenga tanto poder. Cada cierto tiempo aparecen estos personajes rarísimos en nuestra política, con unos poderes inusitados, ¿no? Me hace acordar a ‘Chibolín’, por ejemplo, que en un momento fue el terror de todos los políticos. Se decía que tenía audios. ¿Cómo llega una persona como él...?



O sea, ¿crees que Camayo es el ‘Chibolín’ de estos tiempos?

Me parece, ¿no?

Patricia del Río habla sobre la actualidad política, el escándalo de los audios y mucho más. Para Patricia del Río Antonio Camayo es como 'Chibolín'.

PERIODISTAS



¿Es legítimo que un periodista tenga ‘clientes’?

No, no creo. Nunca es legítimo que un periodista tenga clientes.



Otros se han reunido para ‘asesorar’ al fiscal Pedro Chávarry, ¿eso te parece válido?

Si es una agencia de comunicación, me parece perfectamente válido. Si es un periodista que quiere escucharlo y de pronto decirle ‘mira te estoy escuchando, este’, tal vez algún tipo de consejo profesional, mira, puede pasar, pero una ‘asesoría’, con todo lo que eso implica, es inadmisible.



¿Cuál debe ser la distancia que maneja un periodista respecto a grupos de poder y autoridades políticas?

A veces es difícil. Nuestras fuentes están en lugares complicados, pero una fuente es una fuente, no un amigo.



¿Crees que Pedro Chávarry debe dar un paso al costado de la Fiscalía de la Nación?

Creo que Pedro Chávarry debe dar un paso al costado no por lo que revelan los audios, sino por sus mentiras, que son concretas y probadas.

Pedro Chávarry en nuevo audio con César Hinostroza.

¿Cuál fue su mentira que más te indignó?

Que me haya dicho en mi cara que no era amigo de Hinostroza y que no tenía mayor relación con él, y que los audios comprueben todo lo contrario.



En líneas generales, ¿apruebas la labor que viene realizando hasta el momento el presidente Martín Vizcarra?

Creo que Vizcarra se puso los pantalones y se ajustó bien la correa y eso está muy bien.



El lenguaje que utilizaba Walter Ríos, quien fue presidente de la Corte Superior del Callao, es realmente nauseabundo. ¿Cómo un tipo así pudo haberse convertido en un alto magistrado?

Sabes qué me impresiona más de todo lo que habla Ríos, cómo trata a su mujer. Es espantoso. La trata como una inútil. De todo lo que dice, cómo trata a su mujer, cómo le habla, como si la mujer fuera una débil mental que no puede conseguir un trabajo.

¿Cuál es la frase que más te molestó?

En un momento le dice algo así como ‘no seas tonta’, una frase que te pediría me ayudes a buscarla (“Tú eres tonta pues, no te mueves en los hilos del poder, no te gusta. Eso lo que a mí me dice, me aguanta, pe’ carajo, p... mare”), pero es una frase muy fuerte con respecto a su mujer. La trata horrible.



Lo del Callao es muy preocupante, ya que bandas de sicarios y narcotraficantes están vinculados a organizaciones políticas, ¿cuál es tu opinión?

El Callao es el perfecto ejemplo de que si tienes la oportunidad y el lugar, vas a tener corrupción. Tienes puerto, tienes aeropuerto, el lugar por donde sale la droga, autoridades corruptas y jueces corruptos. La tormenta perfecta.

A tu criterio, ¿por qué somos un país tal proclive a la corrupción?

Porque no hay sanción.



¿Qué le aconsejaría a la ciudadanía ahora que bandas organizadas están tomando las alcaldías?

Primero dos cosas: infórmate; bien informado, vota por el bien común y pensando en el favor que te van a hacer y, sobre todo, no quiebres la ley, porque después no vas a tener con qué reclamar a quienes la quiebren.



Todas estas cosas que pasan desmoralizan a los ciudadanos. ¿Cuál sería el mensaje para levantar el ánimo de la población?

Que por cada Hinostroza, hay veinte María Quispe, hay treinta Juan Gálvez haciendo su trabajo honestamente...



¿Explícale a la gente por qué es tan importante la libertad de prensa y expresión en un país?

Porque de lo contrario nunca se sabría qué cosa ha estado haciendo Hinostroza y su gente.

Juez César Hinostroza coordina una reunión con “la señora K”

Te presento un caso hipotético: si te llega un audio que involucra al presidente de la República en cosas ilícitas, ¿qué harías como periodista?

Cruzo toda la información necesaria, hablo con el presidente de la República, le enseño el audio que tengo, le digo que tiene derecho a dar sus descargos y lo saco. Probando que la fuente es válida y todo lo que dice ahí tiene sustento.



Gracias, querida Patty, fue como siempre un honor...

Gracias a ti, Oscar.