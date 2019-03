Patricia del Río: "Hay fuentes que te invitan a tomar un trago" | ENTREVISTA | FOTOS

Por: Fernando 'Vocha' Dávila



De pronto la voz de un pequeño interrumpe la charla. Vestido con atuendo del ‘Spiderman’ avisa a su madre que la llaman por teléfono. Ella toma el auricular: ‘¿Hola...?’. Escucha unos segundos y corta fastidiada, porque quien llamó, preguntó coquetamente: ‘¿No reconoces mi voz?’. La periodista Patricia del Río cuelga incómoda, no le gusta el jueguito de un desconocido. Podría calificarlo de un acosador, un tema común en estos días.



¿El congresista Yonhy Lescano es un ‘viejo verde’?

Diría que ha crecido con otro patrón mental y le cuesta entender que hizo mal.



¿Una respuesta a su favor?

Un hombre de 60 años no tiene el chip para darse cuenta de que ya está cruzando los límites.



¿No hay que condenarlo?

El problema es que se lo hicieron saber y siguió. Allí está el acoso. Hay un chat en el que la chica lo frena y él no para.



Entrevistas constantemente a políticos, ¿alguien quiso cruzar la línea?

Lo resolví al momento.

¿Cómo reaccionaron?

Me pidieron disculpas. Alguno hasta envió flores en su desesperación por quedar como caballero.



¿Una de tus ‘fuentes’ se confundió y te invitó a salir?

Uno siempre toma un café con su contacto para que te den la información que necesitas. No falta alguien que te diga: ‘Mejor salgamos a tomar un trago’.



¿Aceptaste?

No. Desde ese instante dejó de ser mi fuente.



¿Guido Lombardi era tu fuente?

Mi compañero de trabajo y eso lo sabían todos.



Has regresado con él, ¿fuiste tú quien lo pidió?

Fue él.



¿Lo hiciste sufrir?

No mucho, pudo ser más.

En una fiesta, ¿debe bailar solo contigo?

Horrible que me deje sentada, porque sabe que me encanta bailar.



Vas por la calle y un tipo empieza con el clásico: ‘Pss, pss’. ¿Respondes o apuras el paso?

Grito: ¡Quééé! Y nunca te contestan.



Si te gusta lo que te dicen, ¿ya no es acoso?

Si estás en la barra de una discoteca, se acerca un chico, me invita un trago y acepto, me dice que le parezco guapa, entonces no es un acoso porque estoy dispuesta a entrar a una relación de esa naturaleza.



¿Eres feminista?

Sí.



¿Cómo definirías eso?

Pretender y buscar que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres.



Algunos reaccionan y dicen: ‘Eso es imposible, el hombre es más fuerte físicamente y no puede ser como las del sexo femenino...’.

Cuando vivíamos en las cavernas, era importante que el hombre sea más fuerte, porque era quien debía matar al mamut.

¿Y ahora?

El mundo no se mueve por quién tiene más fortaleza física.



¿Respuesta que jamás se le debe dar a una mujer?

Cuando vas a salir a una reunión y le preguntas a tu pareja: ‘¿Se me ve gorda? Si dices: ‘Un poquito’, olvídate, una regresa a su cuarto a cambiarse.



¿Cómo se explica eso?

La mujer ha construido su identidad sobre la base de la mirada del otro.



Comentario sobre una afirmación machista: ‘No hay mujer fea, falta trago’.

La debe haber inventando un violador.



¿Billetera mata galán?

A medida que las mujeres sean independientes, serán las que tengan la cartera más gruesa.

¿Has salido con personas a las que no les gusta leer?

Nunca salí con alguien que no se cultive, que no tenga interés intelectual por cine, música, teatro. Uno así no me parece atractivo, por más que sea guapo.



¿Te da miedo envejecer?

Me gustaría vivir hasta que pueda ir al baño sola. No llegar a los cien años y no saber si quien está al frente es tu perro o tu hijo.



Ahora una opinión de una frase femenina: ‘Cuanto más conozco a los hombres, amo más a mi perro’.

Yo amo a los canes, ja, ja, ja.



¿El diablo es culpable de todos los males?

Cuando un huaico te cae en la carretera no es culpa de Satanás, sino de un corrupto que se tiró la plata.



¿Un asesino es peor que un corrupto que se lleva la plata de un puente que iba a unir dos pueblos?

Los corruptos son más cínicos que los asesinos.

¿Crees que Mercedes Aráoz no quiso afirmar que deberían mejorar el salario de los congresistas al decir: ‘Un padre de la patria mal remunerado es la tentación para los lobbies’?

Creo que sí quiso decir lo que dijo.



¿Por qué?

Piensa que gana poco y para lo que trabaja ella, debe considerar eso. Se olvida que lo que está ganando no lo paga una corporación, sino el pueblo.



¿Qué te preocupa?

Que asocia el sueldo bajo a la corrupción.



Leyla Chihuán también se quejó...

Si no le alcanza, que recuerde que nadie la obligó a estar allí. Sabía cuánto pagan (a los congresistas).



¿Que lo metan preso a Alan García?

En el momento en que la Fiscalía tenga los elementos que justifiquen una prisión preventiva, debe ir a la cárcel.



¿Comentario de George Forsyth?

Me parece un trome. Si bien no ha resuelto el mundo y ha arreglado cuatro manzanas, se hizo cargo de lo más jodido y ha empezado bien.

Descubres a la pareja de tu amiga ‘trampeando’, ¿le avisas a ella o lo cuadras a él?

Me ha pasado, no le avisé y me arrepentí. Es que al día siguiente se casaba.



¿Otra parecida?

El esposo de mi amiga venía a buscar a una chica de mi edificio, iba a avisarle a ella, pero cuando fui a su casa, me abrió la puerta y estaba embarazada.



Leslie Shaw afirma que el rock ya pasó de moda...

No sé qué canta.



¿Bailas bien?

Bailo marinera. Me encanta, porque allí la mujer es la que manda.



¿Una salsa?

Todas las de Willie Colón.



Eres salsa dura...

He ido al ‘Kimbara’ y vi a Waldir Saenz bailando a mi lado.



Gracias, Patricia, porque siempre hablas sin medias tintas...

A ustedes que siempre me consideran y decirle a quienes quieren levantarse bien informados, que desde las cinco de la mañana estamos en RPP.

Ella se preparó para las fotos. Confesó que no le gustan mucho. 'Charló' por enésima vez con 'Tarzán' y 'Blanca', sus fieles mascotas, y posó con amabilidad. Sin medias tintas y con buen humor, expresó su verdad. Esa es la lección que deja. Tal como lo afirmó la cantante Madonna: 'Mucha gente tiene miedo de decir lo que quiere. Por eso no consiguen lo que quieren'.