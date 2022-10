PERUANO QUE SE RESPETA. Aunque usa una pistola de plástico, lleva peluquín y bigote; y esa figura recuerde al narcotraficante colombiano Pablo Escobar, conocido como ‘El Patrón’, un personaje poco querido en la historia, el talentoso artista Erick Gonzales Pariona (26) viene arrancando carcajadas con la caracterización del payasito ‘Patrón del Humor’. “¿'Qué hubo, mijo’? A quién me falta el respeto, le meto quinientos tiros”, bromea este vecino de Puente Piedra.

Ganó festival de payasos y representará a Perú en un evento de México. Foto: Allengino Quintana

Su talento para la comicidad lo llevó a ganar un festival de payasos, organizado en nuestro país, superando a artistas de España, México, Chile y otras naciones, logrando clasificar a una competencia de payasitos, que se realizará en México, los días 6, 7 y 8 de diciembre.

Gonzales lleva casi tres años imitando al narcotraficante colombiano. Decidió imitarlo luego de ver la serie ‘El Patrón del Mal’ , que se transmitía en Netflix. Su graciosa caracterización, sumado al acento típico colocho causó mucha gracia entre sus fanáticos de su cuenta de TikTok, que ya supera el millón de seguidores.

“Recuerdo que mi video se volvió viral a los pocos minutos, me decían que imitaba igualito a Escobar y era divertido porque me presentaba como payasito, curiosamente este personaje gusta más a los niños”, comenta entusiasmado.

Sepa que

En sus videos, Erick también cuenta con la participación de su mamá Esperanza Pariona Barboza (48), quien participa en los sketchs de su hijo

Gonzales es conocido por ser uno de los primeros payasos comediantes en el país

Puedes seguirlo en sus cuentas de redes sociales, como: Patrón del Humor en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube

PERUANO QUE SE RESPETA. Este es un pirata peculiar, que no busca joyas y tampoco surca los mares buscando alguna isla con tesoros. Aunque anda con su sable, no lo usa para pelear sino para filetear pescados y preparar el mejor cebiche del Callao.

Hablamos de Fredy Ramírez Vite (66), natural de Los Órganos, Piura, que tuvo la ingeniosa idea de vestirse como un pirata e instalar su barra cevichera, a la que bautizó como ‘La Caleta del Pirata’, para atraer a más clientes en una de las avenidas más transitadas del primer puerto.

Con su sombrero pirata, su parche y hasta un sable, don Freddy prepara al instante el cebiche clásico, mixto, conchas negras y pulpo chalaco al olivo para su fiel clientela, que saben que el costo de sus platos se mantiene en diez soles. “No puedo subir más, porque no tienen dinero; hay que entenderlos. Todo lo que preparo es fresquito, aquí me molestan con lo del pirata, solo falta mi pata de palo y el loro en mi hombro. Me piden fotos, pero antes del selfie les pido que prueben mi sazón”, bromea este emprendedor.

Pero el negocio de la comida no es nuevo para Ramírez. En el 2016, participó en Mistura, donde llegó a vender diariamente más de 1400 platos de cebiche lo que supuso ser considerado como la revelación del evento. También en el año 1996 innovó en la fabricación de la combi cevichera, que se llamó la ‘Combi Roja’, por lo que es considerado el ‘padre de los Food Truck del Perú’. “Tenía dos carritos, tuve que vender uno por la pandemia, y ahora tengo uno que va a salir a rodar y va a formar parte de la nueva ruta gastronómica del Callao, que recibirá a los turistas que lleguen desde los cruceros”, comenta.

Sepa que

Don Fredy tenía un restaurante en su natal Los Órganos en 1985

Puede contactarlo por Facebook (@La barra del pirata del Callao)