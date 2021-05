Peruano que se respeta. Con sus trajes de bioseguridad, las mascarillas bien puestas y la solidaridad que los caracteriza, Alejandra Torres Banda, Saúl Bendezú Sanjinés, María Hinojosa Cahuana, Roxana Espinoza Sánchez, Yuri Abad Rivera y José Antonio Poma Cabezas visitan diariamente a las personas con Covid que están enfrentando este mal en sus casas.

Sus objetivos son ver el estado de salud de los pacientes (saturación, evolución de los síntomas) y llevar oxígeno, medicamentos y víveres si fuera necesario. Ellos saben que esta pandemia ha golpeado duramente a muchas familias. Hablamos con José Antonio Poma Cabezas, sereno, paramédico y líder de esta ‘patrulla anticovid’ de Ate.

Dígame, ¿cuándo empezó esta ayuda?

Yo soy sereno hace 23 años y con mis compañeros siempre hemos brindado ayuda a los más necesitados de Ate. Entre nosotros juntábamos dinero y comprábamos víveres para repartirlos.

¿Y cómo sabía qué zonas eran las más necesitadas?

Durante las patrullas nos dimos cuenta de la necesidad en muchas zonas. Eso nos tocó el corazón y nos impulsó a hacer esta bonita labor.

Los llaman la ‘patrulla anticovid’…

Sí, como nos ven con nuestros trajes e implementos de seguridad. Somos una patrulla que entra a las casas por un paciente Covid para ver cómo está evolucionando, si necesita oxígeno, medicamentos o víveres. Sabemos que detrás de una persona enferma está la familia. Ellos también sufren y muchas veces nadie los apoya.

¿Algún caso que lo impactó?

El de mi amigo Páucar me marcó mucho. Él me llamó, necesitaba oxígeno y me dijo que por favor no lo dejara morir. Traté de conseguir un balón de oxígeno, pero todo estaba colapsado. Después de 4 días falleció. Me sentí muy triste por su partida.

¿También es paramédico?

Sí, por eso puedo dar primeros auxilios. Además, en este grupo mis compañeras son enfermeras.

Pese al miedo de contagiarse, siguen con esta noble iniciativa...

El miedo siempre está. Todos tenemos familia y no queremos poner en riesgo su salud, pero tampoco podemos ser indiferentes a nuestros compañeros que necesitan ayuda. Si no vemos por ellos quién lo hará. Sabemos que con todos los cuidados pertinentes estaremos bien.

Y solo visitan a los pacientes…

También fumigamos las casas. A veces toda la familia se infectó y ahora que están en plena recuperación necesitamos eliminar todo rastro del virus en las superficies.

Durante las patrullas se dieron cuenta de la necesidad en muchas zonas. Eso los tocó el corazón y los impulsó a hacer esta bonita labor.| Fotos: Allengino Quintana / Trome.

¿La ayuda solo parte de ustedes?

Pedimos colaboración a otros compañeros, amigos o familiares. La ayuda no la recibimos nosotros, pedimos que se la den directamente a las personas que la necesitan. No queremos que haya malos entendidos. Como dicen, las cosas claras desde el inicio.

