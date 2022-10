Conocida como la payasita ‘Bombita’, de lunes a viernes Susana Elizabeth Silva Sánchez (29) se quita el maquillaje y, con mochila al hombro, sale a reciclar artefactos, ropa, calzado y diversos objetos que la gente tira a la basura y que ella los vende en un pequeño espacio en ‘La Cachina’.

Además de animar fiestas infantiles y baby showers, esta vecina de El Agustino ha trabajado limpiando casas, como personal de seguridad, vendedora y sueña con ser actriz.

‘Bombita’, me han dicho que eres multifacética.

Ja,ja,ja, ¡Sí! He hecho de todo. Estudié diseño gráfico, luego administración, pero no terminé. Y he trabajado como personal de limpieza, de seguridad en un supermercado, vendedora en call center, recicladora y payasita de eventos.

¿Cómo descubriste a tu payasita interior?

Siempre me gustó lo artístico, pero era muy tímida para mostrarlo. En el colegio me hacían bullying por mi sobrepeso y supongo que eso me generó traumas. Era un poco nerd y chancona también, ja, ja, ja. Pero veía ‘Pataclaun’ y cuando salí del colegio supe que mi medicina era hacer algo de animación o clown. Era lo único que podía salvarme de la depresión.

Te ayudó a sanar y perdonar...

Totalmente. Me ayudó a sanar con mi niña interior. El clown es mi vida. Sin mi personaje de payasa, al igual que el reciclaje, yo no estaría aquí parada. Ambos me salvaron.

El reciclaje te salvo económicamente.

Yo llego al reciclaje gracias a mi prima y a mi enamorado. Pero en realidad fue porque a inicios de la pandemia nadie quería contratarme por mi sobrepeso. Y me lo decían tal cual. Algunos me proponían bajar de peso y recién ahí me podían llamar.

¿Qué es lo más extraño que has encontrado en tu trabajo como recicladora?

Una vez estaba haciendo ruta por San Isidro y encontré unos lentes de la marca Prada, que son carísimos y solo los había visto en películas. No podía creerlo. Lo que para ellos es basura, para nosotros es un tesoro.

¿Y todo lo que consigues lo vendes en ‘La Cachina’?

Depende. Como salgo a reciclar con mi enamorado, separamos lo que nos sirve y lo que se vende. Luego yo clasifico lo que va para ‘La Cachina’ y lo que vendo a través de redes sociales.

He visto que también das consejos de reciclaje.

A veces hago ‘en vivos’ por Instagram y TikTok donde cuento cómo es la vida de una recicladora. Todavía hay muchos prejuicios.

¿Te han faltado el respeto alguna vez?

Siempre hay vecinos que te gritan o insultan y los de serenazgo que te dicen ‘avanza, avanza’. Pero hay otras personas que hasta nos dan una botella de agua. La calle es una jungla.

¿Es cierto que quieres ser actriz?

¡Sí! Estoy ahorrando para estudiar actuación. Me gustaría hacer televisión y teatro. Admiro muchísimo a Wendy Ramos y Carlos Carlín.

Puedes encontrarla en TikTok e Instagram como: @soysuchi

