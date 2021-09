PERUANO QUE SE RESPETA. ‘Yeicky’ es un payasito talentoso y algo particular. No suele usar esos enormes zapatos rojos o trajes multicolores, sino que baila break dance y hip hop y realiza malabares y acrobacias. Hoy, Erick Jeisson Gonzáles Pariona (26), el joven detrás de este curioso personaje, que se inició haciendo shows en los semáforos y avenidas de diferentes distritos de Lima, se ha convertido en toda una celebridad en Tiktok, llegando a alcanzar más de 200 mil seguidores, que se divierten con sus divertidas ocurrencias.

El ahora tiktoker arranca carcajadas y sonrisas de sus fans con su personaje ‘Pablo Escobar, el patrón del humor’ y no lo hace solo, sino que esta acompañado por su mamá Esperanza Pariona Barboza (48), quien viene apoyando a su hijo, desde hace más de diez años cuando decidió apostar por el arte. El camino ha sido duro para este joven, que empezó practicando y ensayando sus acrobacias y trucos en los arenales de Pachacutec y Ventanilla, trabajando en la calle y circos, para ahora gozar de cierta popularidad en esta red social.

Joven tiene más de 200 mil seguidores en TikTok

“El payaso puede contar chistes sin ser grosero; en la mayoría de mis contenidos, no hay lisuras porque quiero un humor limpio sin ser malcriado. Quiero alegrar a las personas con mis personajes y por eso, me esfuerzo en desarrollar un buen material. Lo que me motiva a seguir desarrollando este tipo de humor, es leer los comentarios de mis seguidores que dicen que mis videos les hacen sentir bien y eso es algo invalorable”, cuenta este vecino de Puente Piedra.

Sepa que

Puedes encontrarlo en su cuenta de TikTok (@el patrón del humor)

Gonzáles ganó el campeonato de payasos de Puente Piedra en el 2017. También se impuso en la competencia, que se desarrolló por el ‘Día del Payaso’ en el 201