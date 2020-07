Por: Sonia Obregón

La pandemia afectó fuertemente su bolsillo, pero no se amilanó. Sin perder la sonrisa ni el optimismo, José Luis Ramírez Domínguez (33), más conocido como el payasito ‘Colizz’, incursionó en el mundo de las pizzas por delivery. Afirma que ofrece buena atención y no hace esperar a su clientela.

“Sin querer busqué en YouTube cómo hacer pizzas y decidí hacerlo. La primera no me salió bien, pero poco a poco mejoré. Ahora me escriben a cada rato por Facebook y WhatsApp para hacerme pedidos”, contó a Trome el joven emprendedor de Independencia.

Afirma que su amigo le hace la base de harina y él se encarga de darle la ‘magia’ con el queso mozzarella, jamón, salsa de tomate, aceitunas, champiñones y el infaltable orégano. Luego, lo lleva al horno de su cocina.

Payasito ‘Colizz’ de Independencia prepara y vende sus pizzas

DESDE TRES SOLES

También prepara la versión hawaiana con piña y está al alcance de todos los bolsillos, desde tres soles la personal, 15 la familiar y 25 la súper familiar. Además de las pizzas, vende anticuchos y mollejitas. “Humildemente camino para entregar los pedidos, si está muy lejos tomo una moto o un carro”, dijo.

‘Colizz’ sabe que muchos de sus colegas pasan por una situación dura. Por eso, todos los días organiza una olla común junto a otros 14 payasitos de su barrio. Para recaudar fondos, recorren las calles y mercados vestidos con sus coloridos trajes y ofrecen caramelos, mascarillas, pescados y panes.

SEPA MÁS

‘Colizz’ tiene más de 20 años en el mundo del arte y ha viajado a Argentina, Chile y Bolivia con sus shows.

Ha trabajado en diferentes circos y hace espectáculos por Zoom. Para cualquier ayuda puede llamar al 964-313-415.