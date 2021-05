Peruano que se respeta. La pandemia ha hecho que los artistas se reinventen. Uno de ellos es Fernando Barrial Juscamaita (41) , quien desde hace 12 años es conocido como el payasito ‘Fhermin’ . Intentó con los shows virtuales, pero no resultaron. Eso no lo desanimó, más bien lo impulsó a buscar nuevas formas de llegar a la gente.

Como es muy bueno dibujando y diseñando, empezó a hacer productos de merchandising de su personaje, como tazas, cuadernos para pintar, mascarillas de tela y muñequitos tipo peluche. Para tener más cercanía con sus clientes, él mismo reparte los pedidos en su bicicleta.

¿Esta crisis ha sido un reto para usted?

Sí, ha sido un periodo de cambios. Quise hacer shows virtuales, pero los siento muy fríos. A mí me gusta interactuar mucho con el público. Fue un golpe duro.

¿Recuerda su último show en vivo?

Claro, fue a fines de febrero de 2020. En ese espectáculo me pasó algo curioso. Casi al inicio del show se me rompió una ojota, ahí pensé: ‘algo va a pasar’. Y fíjese… se vino la pandemia. Son coincidencias, ja, ja, ja.

¿Y cómo ha salido adelante en este tiempo?

Me reinventé y me puse a crear cosas con el payasito ‘Fhermin’. Así surgieron las tazas, cuadernos para colorear, blocks de dibujo, cuadros, las mascarillas de tela y el muñequito tipo peluche. No me quedé cruzado de brazos, utilicé mi talento para dibujar y diseñar.

¿Usted mismo reparte sus productos?

Claro, cuando es en Ate voy en mi bicicleta y caracterizado como ‘Fhermin’.

Sus clientes se sorprenderán al verlo…

Me miran y sonríen. Eso me llena de entusiasmo.

¿Ha hecho shows en las calles?

Algunas veces ‘Fhermin’ ha salido a las calles a dar alegría a la gente, pero respetando el distanciamiento social.

¿Cuándo nace este curioso personaje?

Hace 12 años. ‘Fhermin’ es un payasito andino, nació en un pueblito de Ayacucho y fue criado por sus abuelos, quienes le inculcaron el amor hacia el prójimo, a los animales y a su país.





No, mis padres. Yo soy de Lima.

¿Desde joven le gustó el arte?

Sí, aunque de niño era muy tímido, pero muy buen dibujante. En mi juventud me acerqué al teatro popular gracias a un grupo artístico en Ate. Poco a poco fui soltándome y míreme, ahora soy el payasito ‘Fhermin’.

¿Cómo adquirir alguno de los productos que ofrece?

A través de mi página de Facebook (@FherminPayasoAndino) y también pueden escribirme a mi WhatsApp: 983-325-734.