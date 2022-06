Peruano que se respeta. Con su caña de pescar y una carnada, un alegre y gracioso pescador se prepara para atrapar peces lorna, pejerrey, tramboyo, pintadilla o caballa en una playa alejada del mar de Ventanilla. Hablamos de Dereck Joseph Figueroa Aguilar (30), conocido como el payasito ‘Cejitas Mix’, que, entre sus tantos talentos circenses para realizar malabares, trucos de magia o shows de comedia, destaca también para dedicarse a la pesca.

Payasito 'Cejitas' es un hábil pescador de Ventanilla

Hoy, que se celebra el ‘Día de San Pedro y San Pablo’, el payasito ‘Cejitas Mix’ quiso celebrar esta fecha de manera particular. Llegó vestido con su traje colorido, enormes zapatos y con una caña para atrapar varios peces, y, aunque no tuvo mucha fortuna en pescar varios ejemplares, se divirtió, bromeó y pasó un agradable momento. “Ahora en las fiestas infantiles o baby showers no regalo dulces, sino pescados para que los papitos preparen cebiche”, bromea.

“Mi familia siempre se dedicó a la pesca; yo conozco el mar desde los seis años. A esa edad, aprendí hacer mis primeros nudos, tomar mis propios anzuelos y poco a poco empecé a bolear con una tablita para atrapar mis primeros peces”, recuerda el artista.

Figueroa contó que en el 2016 y 2017 representó al distrito de Ventanilla y fue premiado con el galardón de mejor maquillaje y vestuario en un concurso por el día del Payaso Peruano. “Llevo doce años como payasito, y pocos saben que en mis ratos libres me dedico a la pesca deportiva”, cuenta.

) Figueroa contó que al inicio de la pandemia pescaba entre cinco y seis kilos de pescado y lo utilizaba para su consumo y venta.

‘Capitán Jack Sparrow’ busca su barco la ‘Perla Negra’ en el Callao

Actor interpreta al famoso 'Jack Sparrow' en las calles del Callao

Peruano que se respeta. El temido pirata ‘Capitán Jack Sparrow’ camina por las calles de El Callao, dispuesto a recuperar su barco ‘La Perla Negra’. Ataviado con su traje de bucanero y varios adornos que cuelgan en su cabello, el actor Juan Andrés Gómez (39) ha despertado la curiosidad de transeúntes y choferes en una de las principales avenidas del Primer Puerto por su gran parecido al protagonista de la película Piratas del Caribe, que es interpretado por el actor Johnny Depp.

Chalaco caracteriza a Jack Sparrow

Trome ubicó a este talento nacional, luego que un video suyo se viralizara en Facebook y TikTok cuando realizaba unas de sus rutinas, imitando los gestos y la forma de caminar del corsario. Muchos usuarios destacaron la habilidad de Gómez para caracterizarse como ‘Jack Sparrow’: “Sus gestos son idénticos al actor, merece que se le colabore”, “Es un talento que merece estar en la televisión”; y, otros bromearon: “Johnny Depp-pueblo” y “El capitán Jack Cartavios”.

“No pido limosna, como muchas personas creen. Yo soy un artista callejero, así como los malabaristas, que brinda un show teatral, que es rápido y gracioso. Ahora que todos hablando de Jhonny Depp por un tema judicial, estoy presentándome como Jack Sparrow. He tenido la suerte que la gente ha respondido de manera positiva a la imitación”, explica el artista.

Actor, poeta y promotor cultural, Gómez estudió en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, donde aprendió sobre dramaturgos clásicos como: Shakespeare, Calderón de la Barca, Lope de Vega, entre otros. Pero su curiosidad lo llevó a imitar a Charles Chaplin, personaje con el cual ha sido reconocido innumerables veces. Durante la pandemia, su talento lo llevó a imitar al temido Chucky, Freddy Krueger, Maestro Yoda, Popeye y Freezer de Dragón Ball, entre otros personajes animados.

