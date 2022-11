PERUANO QUE SE RESPETA. Con esa pasión que tienen lo verdaderos soneros para cantar salsa, un payasito chalaco demostró que también tiene talento para la música. Se puso a tocar timbales y maracas, y cantar los mejores éxitos del Cano Estremera, Tony Vega, Héctor Lavoe y tantos otros salseros, en plena esquina de las recordadas Caras de Atahualpa, en el Callao.

Payasito 'Filito' demostró su talento para tocar los timbales. Foto: Alan Ramírez

Hablamos del artista Javier Martínez Suárez, más conocido como payaso ‘Filito’, quien olvidándose que llevaba una peluca, la cara maquillada y unos enormes zapatos, armó tremenda rumba en uno de los lugares más bravos y salseros del Perú. “Empecé cantando rock, y un profesor me recomendó que cante este género y desde entonces he tratado de ganarme un espacio en el ambiente artístico salsero”, comenta el cantante.

Martínez ha tenido la oportunidad de ser corista de salseros como: Cano Estremera, Tony Vega, Willy Rivera, Huey Dunbar, ex DLG, Costa Brava, entre tantos salseros e integrar orquestas. “Una de las grandes anécdotas que se converso es que en mi casa se quedó el sonero Cano Estremera, compartimos lindos momentos y eso me motiva a seguir cantando salsa”, cuenta.

Artista infantil demostró que también su ritmo para la salsa. Foto: Alan Ramírez

Pero además de cantar salsa ‘dura’ y salsa romántica, también hace espacio para llevar su show infantil a nivel nacional. Este 2022 cumple 31 años dedicados al arte de entretenimiento infantil, paseando su arte en circos nacionales e internacionales.

Sepa que

Si deseas algún show infantil, puedes contactar su cuenta de Facebook (@javierfilitomartinez)

‘Mago George’ ‘cortó’ en dos pedazos a una mujer en plena Plaza San Martín

'Mago George' partió en dos a una mujer. Foto: Allengino Quintana

PERUANO QUE SE RESPETA. Era algo que nadie imaginaba ver en la Plaza San Martín. Una mujer fue cortada en dos pedazos en apenas unos segundos dejando boquiabiertos a curiosos y turistas, quienes observaron asombrados el truco del conocido y querido ‘Mago George’. Este espectáculo propio de los grandes casinos de Estados Unidos y Europa fue realizado en exclusiva para el lente de Trome como parte de las celebraciones por los 25 años de trayectoria en el mundo del arte y la ilusión.

Jorge Luis Ricardo Larrabure Iglesias, como se hace llamar el ‘Mago George’, realizó también el conocido acto de ilusionismo del libro quemándose a fuego vivo y el truco del mazo de cartas jumbo, demostrando una vez más porque ha llegado ser incluido como uno de los mejores ilusionistas del mundo.

“Siempre me ha gustado descubrir la capacidad de asombro que tienen los espectadores cuando realizado algunos de mis trucos de ilusionismo”, contó el artista.

Nacido en el barrio de Chorrillos, el ‘Mago George’ ha tenido la oportunidad de crear efectos de magia para el famoso David Copperfield, considerado el mejor mago del mundo, y participar en la producción de efectos de ilusionismo para la película Now You See Me 2 de la productora Lionsgate de Hollywood.

Sepa que