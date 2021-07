Peruano que se respeta. A sus 37 años, Tony Charaja es un payasito feliz. Bajo el nombre artístico de ‘Tonikillo’ ha llevado alegría a cientos de niños en todo Lima. La pandemia golpeó muy fuerte su economía, pero vio la manera de salir adelante confeccionando títeres y vestuarios para otros artistas.

¿Cómo nace ‘Tonikillo’?

Fue hace 18 años.

¿Y por qué quisiste ser payasito?

Desde chico tuve la necesidad de expresarme a través del canto y el baile. Siempre quise conectar con los demás, quería que la gente disfrutara de mi arte.

Pero, inicialmente ibas a estudiar docencia…

Ingresé a La Cantuta para estudiar docencia, pero pasaron muchas cosas y ahí quedó. Luego, busqué talleres y cursos para ser payasito y no había. Por eso, estudié Comunicación Audiovisual, llevé clases de locución, dominio escénico, arte dramático.

¿Cómo te animas a hacer títeres?

Surgió a raíz de la pandemia. Una noche me puse a pensar qué podía hacer para ganar dinero, ahí se me ocurrió confeccionar títeres para mí y hacer shows virtuales. Tenía el material en casa porque mi familia siempre ha confeccionado mis vestuarios.

¿Y los vendiste?

Una amiga vio mis títeres y me dijo si tenía para venderle uno porque debía hacer una función de títeres para el colegio. Luego, me pidió más y así empecé a venderlos a más personas. Incluso, algunos me piden títeres personalizados, por ejemplo, de sus mascotas o de ellos mismos.

¿También confeccionas vestuarios?

Sí, hago vestuarios para todo tipo de artistas, ya sean animadoras, princesas bailarinas, payasitos.

En esta pandemia, ¿has seguido con los espectáculos?

Claro, no he dejado de ser ‘Tonikillo’ en esta pandemia. He hecho shows virtuales y visitas ‘expres’ (rápidas) afuera de las casas.

¿Qué extrañas de los shows presenciales?

Los gritos de la gente, los aplausos, los rostros llenos de alegría… esa bonita conexión que formábamos durante el espectáculo.

Estudiaste Derecho, ¿por qué?

Hice un balance de qué carrera podía estudiar para ejercer más adelante y me incliné por Derecho. Además, siempre me ha gustado luchar por la justicia. Con mucho esfuerzo obtuve mi bachiller a inicios de 2020.

¿Qué cualidades debe tener un payasito?

Debe amar y respetar a los niños.

Durante las Fiestas Patrias, ¿participabas en circos?

No, no soy un payasito circense, me enfoqué más en fiestas y shows infantiles.

Fuiste finalista en un concurso de payasitos…

Claro, fue en el Campeonato Internacional de Payasos que se realizó a inicios del año pasado. Fue todo un reto competir con tantos buenos colegas.

¿Cómo te contactan?

A través de mi página de Facebook Tonikillo Espectáculos. ¡Ahí me encuentran!

Estudió Derecho porque siempre le ha gustado luchar por la justicia. Con mucho esfuerzo obtuvo su bachiller a inicios de 2020. Fotos: Trome.

